Sanità, crescono i pazienti oncologici che scelgono il Lazio per operarsi

Crescono i pazienti oncologici non residenti nel Lazio che decidono di operarsi in strutture della regione. I dati sono stati diffusi oggi con una nota dall'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato: "Il Sistema sanitario del Lazio torna ad essere attrattivo per tutti i principali interventi di chirurgia oncologica. I dati sui ricoveri dei cittadini non residenti nel Lazio per i principali interventi oncologici sono in positivo a dimostrazione dell'attrattività e dell'eccellenza dei nostri centri e delle nostre strutture come recentemente dimostrato anche da un'indagine condotta da Ipsos e promossa dalle associazioni dei pazienti oncologici che promuovono e apprezzano l'assistenza nel Lazio".

Ecco i dati. Per quanto riguarda gli interventi chirurgici oncologici di pazienti non residenti per il tumore cerebrale si registra un +17%, mentre per il tumore al Pancreas +15%, il tumore alla Prostata +13%, il tumore al Fegato +12%, il tumore alla Tiroide e quello allo Stomaco rispettivamente +8%,il tumore al Retto +6%, il tumore al Colon +5,5%, il tumore al Polmone, alla Mammella ed all'Utero +5%. "Sono dati molto incoraggianti per il sistema sanitario regionale che può vantare medici e professionisti di assoluta eccellenza e professionalità", commenta l'assessore.

D'Amato ricorda inoltre il "il ruolo cruciale rappresentato dalla prevenzione: in questi anni nel Lazio abbiamo aumentato il numero delle adesioni agli screening oncologici. In 5 anni il numero è raddoppiato. E' importante rispondere positivamente alle lettere inviate dalla propria Asl e aderire così alle campagne di screening che non costano nulla e non occorre l'iscrizione alle liste di attesa. E' chiaro che gli ottimi risultati raggiunti, anche grazie al ruolo attivo del mondo del volontariato e dell'associazionismo che voglio ringraziare, non sono un punto di arrivo, ma un ulteriore sprone perché la prevenzione è l'arma migliore per combattere la malattia e in particolare nella lotta ai tumori".