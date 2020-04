Fase 2, oneri concessori per interventi di edilizia: il Campidoglio lavora alla sospensione

Stop ai versamenti per gli oneri di urbanizzazione. Il Campidoglio è a lavoro per sospendere gli importi a carico dei costruttori per interventi di trasformazione edilizia e urbanistica nella fase 2 del coronavirus, quella della ripartenza. Gli uffici comunali del Bilancio, guidati dall'assessore Gianni Lemmetti, si sono già attivati per capire come mettere insieme le risorse economiche necessarie a sostenere la misura.

"Stiamo verificando e individuando le coperture finanziarie per sospendere tutti i versamenti relativi agli oneri di urbanizzazione di costo di costruzione e differire i pagamenti per tutti i titoli che prevedono rateizzazioni" ha detto ieri la sindaca Virginia Raggi.

"L'obiettivo è rendere applicabili misure che riteniamo possano essere utili ai cittadini e al settore edilizio in questo momento di emergenza - ha aggiunto - è fondamentale per l'Amministrazione lavorare per ripartire insieme attraverso una strategia che preveda provvedimenti concreti per agevolare e sostenere i diversi settori. Tra questi anche il comparto edilizio, le imprese che operano nel settore delle costruzioni edili e i cittadini che devono provvedere ai versamenti degli oneri di urbanizzazione e legati ai procedimenti edilizi".