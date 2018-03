Olimpiadi, la svolta di Grillo: Roma no, Torino si. Il Pd: "Romani fatevi qualche domanda"

Roma no. Torino si. Beppe Grillo ci ripensa e quel 'niet' che si era abbattuto sulle 'olimpiadi del matteone' della capitale poco più di un anno fa diventa un via libera alla manifestazione d'interesse per Torino 2026. Sono lontani i tempi in cui una sindaca del Movimento cinque stelle, Virginia Raggi, annunciava il proprio no citando gli studi dell'Università di Oxford con i dati che mostano "come quasi sempre i costi preventivi (dei giochi olimpici, ndr) hanno subito nel tempo un notevole incremento" rendendo la scelta per città indebitate come Roma, e Torino del resto, "da irresponsabili". Il guru del Movimento ha cambiato idea e venerdì sera è intervenuto telefonicamente alla riunione degli attivisti torinesi dettando la linea: "Non possiamo perdere l'opportunità di dimostrare che il Movimento sa cogliere le sfide". Pensa a "un'Olimpiade diversa e sostenibile". Il Campidoglio incassa e rimane in silenzio.

Attacca Roberto Giachetti: "Grillo, dopo il no per Roma, dice che le Olimpiadi a Torino nel 2026 sono una grande opportunità. Cari romani che li avete votati fatevi qualche domanda e datevi qualche risposta su come vi considerano" ha scritto il deputato e consigliere capitolino in un Tweet.

"Grillo e M5s hanno cambiato idea sulle Olimpiadi! Ci fa piacere, ma la città di Roma, l'Italia hanno perso un investimento da parte del Cio di 1,8 miliardi" il commento di Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico. "Una cifra quasi identica a quella poi chiesta dalla Raggi al governo per sanare le periferie. Le Olimpiadi erano un'occasione irripetibile per mettere a posto periferie, bus, buche, o semplicemente offrire nuove opportunità di lavoro e di vita. Quell'occasione l'abbiamo persa".