Olimpiadi a Milano e Cortina, Raggi: "Complimenti per risultato". Sul web rabbia e ironia contro la Sindaca

"È da irresponsabili dire sì a questa candidatura" - così la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel settembre del 2016 aveva pronunciato il suo no definitivo alle Olimpiadi del 2024 a Roma.

Il 'No' di Raggi alle Olimpiadi 2024

"Le Olimpiadi del mattone" - così erano state etichettate dalla prima cittadina preoccupata da una possibile eredità di opere incompiute e colate di cemento. "Un sogno che diventa incubo" - aveva sentenziato chiudendo le porte della Capitale ai cinque cerchi. Un "sogno" che, seppur nella versione invernale, è diventato realtà per Milano e Cortina scelte come sede della rassegna 2026.

Olimpiadi 2026 a Milano e Cortina

"Olimpiadi invernali del 2026 si faranno in Italia. Complimenti a tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato. Congratulazioni ai colleghi sindaci Sala e Ghedina, buon lavoro" - ha scritto Raggi su Twitter. Un commento di rito, laconico che non ha risparmiato alla Sindaca aspre critiche per quel 'No' alle Olimpiadi 2024 a Roma.

Olimpiadi, Malagò a Raggi: "Non mi ha dato fiducia"

Alla Capitale il velato riferimento del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Grazie a chi ci ha creduto fin da subito e peccato per chi ha rinunciato. Ci saranno almeno cinque miliardi di valore aggiunto, 20mila posti di lavoro, oltre a tante strade ed impianti sportivi nuovi. Con le Olimpiadi invernali confermeremo al mondo le nostre eccellenze e le nostre capacità".

Più diretto il presidente del Coni, Giovanni Malagò: "La differenza è che Sala e Ghedina mi hanno dato fiducia e la Raggi no. Le ferite sono perfettamente cicatrizzate ma se guardi sotto la camicia si vedono ancora, perché Roma è la mia città".

All'attacco del partito del 'No' alle Olimpiadi, gli esponeneti di Forza Italia e Pd. "Prendo atto che il M5S ha cambiato di nuovo idea, Virginia Raggi nel 2016 impedì la candidatura di Roma, ed oggi il presunto premier Conte le definisce sogno condiviso" - il commento del senatore Dem, Andrea Marcucci.

Tuona contro la Sindaca il deputato del Pd Luciano Nobili: "Virginia Raggi col M5S ha fatto la scelta criminale di far perdere a Roma due miliardi di euro e la grande occasione di riscatto e ripartenza che le Olimpiadi 2024 avrebbero portato. E oggi invece di chiedere scusa ai romani, festeggia". "Se l'Italia non cede ai no ha ancora credito" - commenta Mara Carfagna dai banchi di Forza Italia.

Olimpiadi 2024 a Roma: "Occasione persa"

Tante poi le repliche alla Sindaca degli utenti di Twitter: "A Roma ci avete negato la candidatura e ora gioite per le Olimpiadi a Milano e Cortina?" - scrive @stefania_mileto. "A noi ha cancellato un sogno. Ha fatto perdere miliardi alla città. Ora si congratula" - il tweet di @SimoneM. "Congratulazioni anche per le Olimpiadi che si terranno a Roma nel 2024!" - ironizza @FabioCaravello.

Qualcuno, viste le condizioni della città, esalta le nuove "discipline" olimpiche della Città Eterna: "A Roma rimangono slalom tra i rifiuti, curling con il ratto, pattinaggio tra le buche".

Così mentre Milano e Cortina festeggiano per l'occasione che verrà. alla Raggi non resta che guardare l'esultanza dei colleghi Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina.