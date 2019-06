Olimpiadi, il M5s gioisce per Milano e rivendica il 'No' per Roma: "La Capitale non può permettersele"

"Le Olimpiadi a Roma sarebbero costate ai cittadini 2 miliardi di euro". A poche ore dall'entusiasmo per l'assegnazione di quelle invernali 2026 a Milano e Cortina il M5s rivendica il 'No' ai Giochi Olimpici 2024 a Roma.

Il M5s rivendica il No alle Olimpiadi 2024 a Roma

Non ci stanno i pentastellati, che per il risultato del nord non lesinano entusiasmo e complimenti, alla narrazione di una vittoria dell'Italia 'anti-grillina': quella del sì ai cinque cerchi tenuti lontani dalla Capitale tra polemiche, studi e stime su costi e benefici. "Roma non avrebbe potuto permettersele" - è il mantra del MoVimento che si scaglia contro i giornalisti, etichettati come 'pennivendoli'.

"Sarebbe opportuno che questi pseudo-giornalisti raccontassero la verità sulle Olimpiadi a Roma ai cittadini. Facile puntare il dito contro il MoVimento, più difficile invece scrivere la verità dei fatti esaminandoli con minuzia" - scrive il M5s su Facebook.

Roma 2024: "Olimpiadi sarebbero costate a cittadini 2 miliardi"

"Nel progetto romano del Coni la stima dei costi da sostenere era di circa 5,3 miliardi di euro. Di questi investimenti tra CIO, sponsor e merchandising sapete quanto sarebbe stato recuperato secondo il prospetto finanziario realizzato? Solamente 3,2 miliardi. In pratica c'erano altri 2 miliardi di euro che sarebbero stati pagati dai romani. A questi, inoltre, - proseguono i 5 stelle - andavano aggiunte altre spese non conteggiate che doveva sostenere sempre il Comune. Per quale fine? Parliamo di un comune, quello di Roma, che si ritrovava sulle spalle già 11 miliardi di debito lasciato in eredità dalle precedenti amministrazioni. Insomma, agli 11 miliardi ne sarebbero stati aggiunti almeno altri 2 di scoperto. Ribadiamo: soldi a carico degli italiani. Vi sembra normale? A noi no".

Raggi sulle Olimpiadi: "Roma non piuò permettersele"

Una linea che è anche quella della Sindaca Raggi che, dopo i complimenti ai colleghi di Milano e Cortina per il risultato, è stata investita da una valanga di commenti misti tra rabbia e ironia. "I miei complimenti a Milano e Cortina. In tema di coerenza ribadisco che le due condizioni sono assolutamente diverse e quindi Roma non poteva e non può ancora permettersi un evento del genere avendo 13 miliardi di debito, ma ribadisco i miei complimenti alle due città che si sono aggiudicate i Giochi" - ha detto all'agenzia Dire.

E se il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non aveva perso l'occasione di lanciare l'ennesima frecciatina al Campidoglio con un "peccato per chi ha rinunciato", all'interno del governo giallo-verde c'è chi non vede sconfitti. "Sono molto contento. Se ha vinto la Lega e perso il Movimento? Hanno vinto Milano e Cortina" - ha detto il ministro dei Beni e delle Attività culturali, Alberto Bonisoli, (in quota grillina ndr.) intervistato a Un giorno da pecora. Alla domanda se Torino e Roma non abbiano sbagliato a dire no, Bonisoli ha risposto che è "una questione di soldi. A Milano e Cortina si fa molto con soldi privati e la situazione finanziaria di Milano non è nemmeno paragonabile a Roma e a Torino. È una decisione dei sindaci, avendo chiaro il bilancio del Comune".

Malagò, stoccata a Raggi: "Il no è stato suicidio"

Netta la stoccata alla Sindaca Raggi, e alla candidatura di Roma ritirata dal Campidoglio nel 2016, da parte del presidente del CONI, Giovanni Malagò: "Raggi aveva ragione: Roma aveva altre priorità e dopo tre anni sono rimaste. Anzi, forse ce n'è qualcuna in più" - ha commentato. "Ma io ho sempre detto che i due discorsi potevano procedere su binari paralleli, invece - ha concluso dallo SwissTech Convention Center di Losanna - è stato un suicidio".