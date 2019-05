Elemosiniere riattacca la luce a Spin Time, Salvini: "Sostiene illegalità". Occupanti: "Se ci intestano la bolletta paghiamo"

“Sostenere l’illegalità non è mai un buon segnale”. Sul gesto dell’elemosiniere del Papa, Konrad Krajewski, che ha riattaccato la corrente elettrica al palazzo occupato di via di Santa Croce in Gerusalemme 55, in cui vivono circa 450 persone, arriva la polemica del ministro dell’Interno e vcepremier, Matteo Salvini. “Ma allora tutti gli italiani che pagano bollette, mutui, stanno in case popolari sono fessi?", ha a Radio 24. Ha poi rincarato a margine di una visita a Zingonia: “Tanti italiani aspettano una casa popolare e non le occupano". Altri "le bollette le pagano con difficoltà. Ognuno fa quello che ritiene giusto, io da ministro garantisco le regole e l'ordine. Se in Vaticano volgiono pagare le bollette degli italiani, va bene”. Parole dure ma che non sono un fulmine a ciel sereno. Da un lato Papa Francesco critica spesso la stretta sulle politiche sui migranti dell’Italia, dall’altro la posizione di Salvini, da sempre ostile con le occupazioni abitative.

La risposta al vicepremier è arrivata direttamente dagli occupanti: "Se ci intestano il contratto noi siamo ben felici di pagare”, afferma all'AdnKronos Andrea Alzetta, ex consigliere comunale ed esponente di Action. "Salvini la 'butta in caciara'. Anche la proprietà del palazzo ha una responsabilità sociale: se lascia un bene degradare fa un danno alla collettività".

Ad appellarsi direttamente a Salvini anche suor Adriana Dominici, la missionaria laica che si è

battuta per il ripristino dell'elettricità nel palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme fino all'intervento del cardinale Konrad Krajewski: “Di fronte a un problema di salute e di vita delle persone, una risposta del genere non me l'aspettavo. Mi aspettavo ben altro, mi aspettavo un intervento suo, anche personale, all'interno di questo posto", ha affermato commentando le parole del ministro. Secondo suor Adriana, Salvini dovrebbe andare a vedere con i suoi occhi la situazione nel palazzo occupato: "Magari! Farebbe un'azione giusta anche per vedere come funziona l'occupazione, chi sono le persone all'interno, la loro storia, la loro vita".

Diversa la posizione di Stefano Fassina, deputato di Liberi e Uguali, che nel corso di Omnibus su La7 ha affermato: "L'elemosiniere di Papa Francesco ha squarciato l'indifferenza sempre più grave verso la sofferenza sociale. È evidente che il soccorso disperato della Chiesa è conseguenza della carenza di tutte le istituzioni pubbliche, a cominciare da Comune, Regione e Governo nazionale”.