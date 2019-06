Occupazione Casa Pound, danno erariale da 4,6 milioni: la Corte dei Conti indaga 9 dirigenti di Demanio e Miur

L'occupazione da parte di Casa Pound dell'immobile di via Napoleone III 8, all'Esquilino, ha generato un danno erariale da 4 milioni e 600 mila euro. Lo scrive la Corte di Conti nell'atto di invito a fornire le deduzioni con cui ha chiuso l'indagine sullo stabile. I magistrati contabili sono decisi a chiedere il risarcimento a nove dirigenti dell'Agenzia del Demanio e del ministero dell'Istruzione per mancata riscossione del canone. Fra gli indagati, risulta anche il direttore dell'Agenzia del Demanio di Roma, Antonio Ficchì.

La cifra del risarcimento è stata stabilita "in particolare in base al canone aggiornato alla media Omi (Osservatorio Mercato Immobiliare) per la destinazione d'uso residenziale nella zona Esquilino", dove si trova il palazzo occupato. Nella vicenda non è coinvolto Casapound in quanto soggetto privato su cui la Corte dei Conti non può intervenire.

Per la Corte dei Conti: "Non è tollerabile in uno Stato di diritto una sorta di 'espropriazione al contrario' che ha finito per sottrarre per oltre tre lustri un immobile di ben sei piani, sede storica di uffici pubblici, al patrimonio (indisponibile) dello Stato, causando in tal modo un danno certo e cospicuo all'erario". Per i giudici contabili "l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte di CasaPound e degli altri occupanti" ha "determinato una perdita economica per le finanze pubbliche e comunque una lesione al patrimonio immobiliare pubblico, dato che il cespite (fonte di guadagno, ndr.) non è stato proficuamente utilizzato per oltre 15 anni (e non lo è tuttora)".

Inoltre, secondo l'organo di viale Mazzini, non era possibile non essere informati in merito all'occupazione in quanto "la circostanza" ha "sempre costituito un dato di comune esperienza e dunque riveste gli estremi del 'fatto notorio'". Tenuto conto anche "della immediata rivendicazione dal parte del movimento tramite volantino, nonché delle notizie di stampa apparse all'indomani dei fatti (e poi periodicamente nei 15 anni successivi)". Non solo. Ad indicare la presenza di Casa Pound anche "l'insegna apposta sulla facciata dell'immobile occupato (a caratteri cubitali)" scrivono i magistrati contabili". Viene citata anche una relazione del maggio del 2018 nella quale "è la stessa Agenzia (Ing. Ficchi') a riferire che quanto meno in data 25.5.2004, il Miur aveva informato l'Agenzia del Demanio che l'immobile il giorno 17 dicembre 2003 era stato occupato abusivamente da "aderenti all'Associazione CasaPound".