Nuovo Punto informativo per turisti a Fiumicino: "Più 3 per cento di arrivi nei mesi estivi"

Si abbassa negli stati europei dove è massima l'allerta terrorismo ma sale in Italia, e a Roma. Secondo i dati dell'Ente Bilaterale del Turismo del Lazio il numero dei turisti sarebbe cresciuto in media del 3% nei mesi estivi secondo le ultime stime. A comunicare i risultati, nel corso dell’inaugurazione del nuovo Punto Informativo Turistico di Roma Capitale aperto agli "Arrivi" del Terminal 3 di Fiumicino, l’assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Adriano Meloni.

Il nuovo Pit di Fiumicino



"Il nuovo PIT è stato visitato da 71.315 persone, con un incremento del 2,1% rispetto agli utenti contattati nel mese di agosto del 2016 - spiega l'assessore - la rete dei punti informativi si conferma come principale punto di informazione e accoglienza per i turisti italiani e stranieri che visitano Roma: il numero dei contatti registrati è infatti in crescita costante. Da gennaio ad agosto 2017 sono stati registrati 2.602.581 contatti, con un incremento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (2.531.336 contatti). Ottimi incrementi anche sul fronte della comunicazione social e web".



Aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.45, il Pit di Fiumicino fornisce informazioni in 6 lingue per facilitare la visita della Capitale, dai mezzi di trasporto disponibili da e per l’aeroporto, alle possibilità di alloggio, dagli itinerari turistici e gastronomici agli eventi e all’offerta di intrattenimento culturale di Roma. Qui i visitatori in arrivo possono anche acquistare la Roma PASS, la card turistica della città, o ritirare quella che avranno preacquistato online sul sito dedicato, oltre all’intera gamma di titoli di viaggio del trasporto pubblico gestito da ATAC, le mappe ufficiali della città, i biglietti di accesso a spettacoli ed iniziative culturali come i "Viaggi nell’Antica Roma – Foro di Augusto e Foro di Cesare" e altri servizi turistici, come i biglietti per i principali servizi Open Bus.

Attualmente sono operativi (già dagli anni passati) 9 Pit presso gli aeroporti, la stazione Termini e i principali luoghi del centro storico ed è in fase di realizzazione un progetto evolutivo che prevede l’incremento dei servizi offerti al turista, come la vendita di biglietti per bus turistici e spettacoli in programma in città già disponibili. Il nuovo Pit posizionato all’uscita passeggeri del Terminal 3, è il primo per numero di contatti (556.656 da gennaio ad agosto 2017) seguito da quelli posizionati nella stazione Termini (460.492) e su via dei Fori Imperiali (448.897).

Meloni rivendica e si intesta il lavoro svolto: "Abbiamo accelerato sul fronte della riorganizzazione della rete dei P.I.T., con la chiusura di quelli meno visitati e la risistemazione dei servizi prestati dal Punto di Accoglienza presso la sede del Dipartimento Turismo di Roma Capitale. Questo si traduce in minori spese e in una maggiore efficienza del sistema dell’accoglienza e della promozione turistica della città. I buoni risultati sul fronte della comunicazione digitale, con incrementi a due cifre, ci consente di raggiungere in maniera efficace diversi target. L’obiettivo è una buona comunicazione, che faciliti la conoscenza e la visita del turista, ma anche la sostenibilità del turismo in generale".

"A Fiumicino flussi turistici di qualità"

E l'occasione è buona per fare il punto anche sullo scalo di Fiumicino e sui flussi turistici che attraversano la Capitale. Sul fronte del trasporto aereo, secondo i report di Aeroporti di Roma, sono state in forte crescita le destinazioni di lungo raggio da e verso lo scalo Leonardo da Vinci. "Connette dunque la Capitale con flussi di turismo internazionale sempre di maggiore pregio, in particolar modo per quanto riguarda la capacità di spesa - spiegano da Adr - questi risultati, che hanno consentito di rinnovare completamente l’aeroporto capitolino, sono il frutto dell’accelerazione degli investimenti in infrastrutture e qualità dei servizi realizzata negli ultimi anni da Aeroporti di Roma, sotto la guida della capo gruppo Atlantia".

Da gennaio a fine agosto 2017 si è registrato infatti un incremento del 6,1% del segmento Extra-Ue, con rotte di lungo raggio particolarmente indicate per veicolare sulla Capitale flussi turistici di qualità. Le migliori performance hanno riguardato il Nord America, che ha visto aumentare il volume di traffico del +8,2%, grazie alla crescita delle rotte da/verso New York, Atlanta, Chicago e al nuovo collegamento su Dallas. Più in generale, il traffico internazionale è cresciuto del +1,8%.

"Oggi apriamo ufficialmente una nuova porta per i turisti di tutto il mondo su Roma – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Adriano Meloni - un Punto Turistico completamente rinnovato, con spazi più ampi e un maggior numero di operatori. Il primo periodo di operatività conferma la bontà della scelta di individuare una nuova collocazione strategica, nel salone arrivi del Terminal 3. Desidero ringraziare il Gruppo Atlantia e Aeroporti di Roma per aver condiviso questo obiettivo e per i continui investimenti che stanno realizzando sul fronte dell’accoglienza. Stiamo lavorando per assicurare una nuova stagione di viaggi e permanenza a Roma, promuovendo un turismo di qualità, collaborando con altre le altre città d’arte per creare una rete di pratiche virtuose dedicate alla sostenibilità. La realizzazione di un nuovo PIT di Fiumicino è una tappa fondamentale nel percorso per il continuo miglioramento dell’accoglienza".



"Anche nel primo periodo della stagione estiva, il Leonardo da Vinci si è confermato al vertice in Europa per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori, secondo la classifica ufficiale dell’Airport Council International" dichiara l’Amministratore delegato di Aeroporti di Roma Ugo de Carolis. "Siamo molto orgogliosi di questo risultato, che è il frutto di un impegno quotidiano di tutta la comunità aeroportuale. Costruire un aeroporto sempre più efficiente, comfortevole e competitivo significa migliorare l’attrattività di Roma e dell’Italia intera. Ringrazio l’Assessore Meloni e l’amministrazione comunale per la collaborazione avviata in questi mesi, di cui il nuovo PIT rappresenta un primo significativo risultato" ha concluso de Carolis.