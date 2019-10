Auditorium, Raggi lancia il bando per il nuovo Cda: le domande entro una settimana

La sindaca cerca nuovi volti per i vertici di Fondazione Musica per Roma, l'ente con soci il Comune di Roma, la Camera di Commercio e la Regione Lazio, che gestisce le attività culturali ospitate all'interno dell'Auditorium Parco della Musica. Sull'albo pretorio del Comune di Roma, una manifestazione d'interesse per la nomina di tre componenti, due più un presidente, che vadano a comporre il nuovo Consiglio d'Amministrazione.

Gli interessati, ovviamente, dovranno poter vantare un ricco curriculum: una laurea, con documentabili esperienze di livello nazionale e internazionale, legate al settore del management di istituzioni culturali complesse, dell'ideazione di spettacoli dal vivo d'arte contemporanea, nonché attività accademiche sempre nel settore artistico culturale. Il tempo non è molto però: le offerte dovranno arrivare entro il 15 ottobre, meno di dieci giorni.

Attualmente, lo ricordiamo, alla guida della Fondazione c’è Josè Dosal. Nominato a giugno 2015 dall'allora sindaco di centrosinistra Ignazio Marino, e scelto tramite una call internazional che vide la partecipazione di oltre 140 manager, è arrivato alla scadenza dei quattro anni di mandato. Lo scorso maggio ha chiuso il suo terzo bilancio in attivo.

Ecco qualche numero, fornito dalla Fondazione, sullo stati dei conti dell'ente. L’utile netto per l’anno 2018 è di 83.328 euro e i ricavi si attestano a circa 25 milioni 433 mila 491. (23 milioni 377 mila 988 milioni un anno fa e circa 24 milioni nel 2016). L’autofinanziamento della Fondazione, negli ultimi tre anni è cresciuto, quasi un punto percentuale rispetto al 2017, raggiungendo il 67.18% (66.67% nel 2017 e 66,26% nel 2016). Un equilibrio finanziario che non ha abbassato però, ci tengono a chiarire gli attuali manager, il livello qualitativo dell’offerta, ma al contrario l'ha rafforzata con un numero di eventi passato da 734 del 2017 a 879 del 2018 segnando un +19%.