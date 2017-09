Presto l'addio di Colomban, arriva il nuovo assessore: sarà Alessandro Gennaro

Massimo Colomban lascia in eredità a Roma il suo 'Piano per la riorganizzazione delle partecipate' e si appresta a dare il suo addio alla Capitale. Non un fulmine a ciel sereno. La notizia è nota da mesi, anzi: "Ho sempre detto che il mio compito sarebbe stato a tempo". Non la poltrona del suo assessorato alle Partecipate. A raccogliere il lavoro dell'imprenditore trevigiano sarà un collaboratore che dall'ottobre del 2016 lavora nel suo staff: Alessandro Gennaro.

A confermare la notizia che gira ormai da settimane è stata la stessa sindaca Raggi: "Voglio ringraziare Colomban che si è assunto questo onere, lui ha avuto un ruolo fondamentale" ha affermato nel corso della conferenza stampa sulla presentazione del nuovo piano per le partecipate. Con lui avevamo stabilito di avviare una collaborazione che sarebbe stata a tempo, per la prima fase della riorganizzazione delle partecipate, che continuerà nella figura di un collaboratore di Colomban. Ci sarà una perfetta continuità delle funzioni. Si tratta di Alessandro Gennaro".

Alessandro Gennaro, classe 1977, commercialista, revisore legale, docente alla Sapienza in Finanza del Governo d'impresa. La sindaca lo conosce "dall'agosto dell'anno scorso". Colomban lo benedice definendolo "una persona capace che sarà affiancata da un gruppo di lavoro". Gennaro non è il primo dalle parti del Campidoglio ad essere stato promosso ad assessore dopo una 'gavetta' nello staff. Prima di lui anche l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori è stato pescato dallo staff del vicesindaco Luca Bergamo.

La data per le dimissioni di Colomban ancora non c'è. "Avverranno dopo l'approvazione del piano da parte dell'Assemblea Capitolina". Sarà un addio anche al Movimento Cinque Stelle? "Ho abbracciato questa causa perché ho la fissazione di voler far ripartire l'Italia" la sua risposta.