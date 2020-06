Taxi, arrivano i nuovi turni: servizio resta ridotto del 50 per cento

Da lunedì 22 giugno per il trasporto pubblico non di linea entrano in vigore i nuovi turni taxi, mantenendo una riduzione del 50 per cento della flotta in servizio.

Nuovi turni taxi a Roma

Per i giorni feriali sono previsti turni di 8 ore e per i fine settimana 8 ore 30 minuti/9 ore. Per tutti i turni è stata introdotta un’ora di flessibilità. A stabilirlo un’ordinanza sindacale. I nuovi turni taxi così impostati saranno in vigore fino al prossimo 19 luglio.

Nell’ambito della rimodulazione dei turni taxi di Roma, è stato istituito un turno aggiuntivo dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 22.00 e dal venerdì alla domenica dalle ore 18:00 alle ore 02:00 o dalle 18:00 alle 3:00.

Turni taxi a Roma: "Decisi con massima collaborazione categoria"

“La nuova turnazione - ha fatto sapere l’assessorato alla Città in Movimento di Roma Capitale - è stata decisa e condivisa con la categoria nell’ambito della Commissione Consultiva Taxi di Roma Capitale. Un tavolo di lavoro che ha visto condividere in maniera fortemente propositiva e collaborativa nuovi progetti del servizio tra i tecnici dell’assessorato, del Dipartimento Mobilità e Trasporti e i rappresentanti delle categorie taxi. Altre proposte saranno valutate ai tavoli della Commissione Consultiva Taxi di Roma Capitale per una possibile sperimentazione, in previsione - dicono dal Campidoglio - di un aumento della domanda e al fine di potenziare il servizio offerto alla cittadinanza in base all’andamento dell’emergenza sanitaria”.