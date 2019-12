Viminale ridisegna la mappa della sicurezza a Roma: 3 nuovi commissariati e un presidio in periferia

Tre nuovi commissariati di polizia a Roma, un presidio in periferia e due accorpamenti in centro. E' quanto prevede la pianificazione dei presidi delle forze dell'ordine per l'anno 2020, per la Capitale e la sua provincia messa a punto nel corso del comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto al Viminale dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

"La pianificazione comprende, oltre al progetto di rimodulazione dei presidi delle 14 città metropolitane, anche singoli interventi per potenziare la presenza delle strutture di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri. - si legge in una nota del Viminale - Gli obiettivi sono assicurare una più efficace azione di controllo e prevenzione da parte delle forze dell'ordine ed incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini, specie nelle aree che presentano profili di particolare fragilità".

Nuovi commissariati di Polizia a Castelverde, Portuense e Ladispoli

Per quanto riguarda le sedi della Polizia di Stato saranno istituiti il commissariato Portuense (con giurisdizione su un'area attualmente ricadente nei commissariati San Paolo e Monteverde), il commissariato Castelverde (con giurisdizione su un'area attualmente ricadente nel commissariato Casilino Nuovo) e il commissariato distaccato di Ladispoli, per potenziare la presenza e l'operatività della Polizia di Stato nella zona della fascia marittima tra i Comuni di Civitavecchia e Fiumicino.

Non solo. Il commissariato di 'Porta Pia' viene accorpato a quello di San Lorenzo e il commissariato sezionale San Giovanni a quello di Appio Nuovo. Ci sarà anche un presidio di polizia a Corviale, dipendente dal commissariato San Paolo.

Caserme dei carabinieri a Roma

Inoltre è stata rimodulata anche la mappa delle stazioni dei carabinieri nella città metropolitana. Saranno quindi operative le Stazioni Roma Montesacro, Roma Trullo, Roma Borghesiana, Roma Trigoria e Roma Infernetto, previo accorpamento di altrettanti presìdi (Roma Nuovo Salario, Roma Talenti, Roma Porta Portese, Roma IV Miglio Appio e Roma Nomentana) e revisione dello scompartimento territoriale; il potenziamento di una tenenza e 21 stazioni. Misure, secondo il Viminale, "orientate a rafforzare l'attività dell'Arma nelle aree più periferiche e densamente abitate della Capitale". La dislocazione territoriale dei Reparti della Guardia di finanza, invece, non necessita di modificazioni.

Lamorgese: "Una concreta risposta"

"Grande soddisfazione per un lavoro complesso che si inserisce nell'ambito di una azione di rafforzamento dell'attività di prevenzione e controllo già svolta sul territorio, tenuto conto della specificità dei contesti locali", ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese commentando le misure adottate.

"Il nuovo assetto dei presidi di polizia intende dare una concreta risposta alle esigenze di sicurezza dei cittadini, rivolgendo una particolare attenzione alle periferie urbane, e consentire un più efficace contrasto a quei fenomeni di criminalità diffusa che generano allarme sociale, operando anche attraverso lo sviluppo di maggiori sinergie con gli enti locali, volte a superare le situazioni di degrado e disagio sociale", ha concluso.