Sanità, cambiano i codici di accesso al pronto soccorso: si passa dai colori ai numeri

Da quattro colori a cinque codici numerici in scala crescente. Con l'1 che indica l'emegrenza e il 5 la non urgenza. La Regione Lazio ha approvato il Manuale operativo del nuovo sistema di triage ospedaliero che farà sì che dal prossimo cambieranno i codici di accesso ai pronto soccorso.

“La Regione Lazio è tra le prime Regioni in Italia ad approvare il manuale operativo per la trasformazione del triage ospedaliero dai codici a colore ai codici numerici", scrive in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Un passaggio che non è un semplice adempimento o spacchettamento del sistema dei codici a colori, ma rappresenta un nuovo processo di codifica nel quale si ridefiniscono i tempi massimi di attesa, la definizione clinica del paziente e i parametri vitali per l’attribuzione finale del codice numerico”.

Il cuore del programma, si legge ancora nella nota, prevede di passare dai consueti quattro codici a colore (Rosso-Giallo-Verde e Bianco) al nuovo sistema a 5 codici numerici (dall’1 al 5) nel quale 1 è l'emergenza, 2 è l’urgenza, 3 l’urgenza differibile, 4 l’urgenza minore e 5 la non urgenza. I codici 1-2-3 sono a medio alta intensità di cure mentre 4-5 a moderata-bassa intensità.

“E’ stato volto un lavoro molto complesso" prosegue l’Assessore D’Amato "che ha coinvolto oltre 100 operatori di tutte le strutture pubbliche e accreditate e voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al compimento di un’opera monumentale che cambierà radicalmente la presa in carico dei pazienti nella rete dell’emergenza e la catena di responsabilità”.

"Ora" conclude D’Amato "sono in corso i lavori per l’adeguamento informatico dei sistemi dei Pronto soccorso che andranno completati entro l’anno e le Asl, le Aziende Ospedaliere e i policlinici universitari di tutte le sedi di Ps stanno predisponendo la formazione del personale entro il prossimo 31 ottobre. Sarà assicurata inoltre la massima divulgazione del manuale operativo tra gli operatori, il personale infermieristico e i cittadini".

Il contro alla rovescia è scattato. "Nel Lazio negli ultimi dieci anni vi è stata una progressiva e graduale diminuzione degli accessi totali nei Pronto soccorso che sono diminuiti di 200 mila unità, ma al tempo stesso vi è stato un aumento della complessità in particolare per quanto riguarda i codici gialli e i codici rossi”.