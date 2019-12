Trasporti pubblici, acquistati 328 nuovi autobus: in strada entro novembre 2020

Trecentoventotto autobus a disposizione della flotta dell’Atac a partire da novembre 2020. La Sindaca si è spinta a Flumeri, in provincia di Avellino, per incontrare i lavoratori dell’ Industria Italiana Autobus.

Un'operazione da oltre 100 milioni

L'IIA, è la società che, tramite Consip, ha ricevuto gli ordini per la realizzazione degli oltre trecento autobus. Saranno realizzati grazie adun un finanziamento di Roma Capitale, pari a 101 euro, ed altri 6 messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente. L'operaizone, ha ricodato la Sindaca, ha il pregio “salvare due grandi aziende in un colpo solo” ha ricordato la Sindaca. E questo accade perché “da un lato Industria Italiana Autobus aumenterà la sua produzione in Italia, dall’altro Atac, con i nuovi bus, può continuare a potenziare il servizio offerto e a tenere fede agli impegni presi con l’avvio del concordato”.

I posti di lavori salvati

Sul piano dei posti di lavoro, grazie alla commessa comunale, fanno sapere dal Campidoglio, lo stabilimento irpino sta riavviando la produzione, con il rientro di centinaia di lavoratori in fabbrica, più di 80 soltanto nelle ultime 4 settimane. Contestualmente, ha sottolineato Virginia Raggi “ abbiamo dato lavoro alle imprese che ruotano intorno a questa grande società, sostenendo intere famiglie e permettendo nuove assunzioni, nell’interesse della collettività”.

La nuova flotta di 700 autobus

La fornitura di mezzi che l'Industria Italiana Autobus sta realizzando per Atac, si va ad aggiungere ai nuovi mezzi già entrati in funzione. Nel 2019 la Sindaca ha infatti lanciato, con un tour che ha fatto tappa in molto quartieri, la messa in esercizio già di 227 mezzi. "Entro fine mandato - ha promesso Raggi - avremo oltre 700 nuovi autobus su strada i nuovi mezzi miglioreranno soprattutto i collegamenti per le nostre periferie”. Ed andranno a sostituire quelli, vetusti e malconci, che circolano per la Capitale.