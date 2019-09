Nuovi autobus, il Raggi tour a Primavalle: 11 mezzi per la periferia del XIV

Nuovi autobus per Primavalle. Dopo Tor Bella Monaca, Corviale, Casal Bruciato e Acilia la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha presentato le 11 vetture che viaggeranno per le strade della periferia del Municipio XIV.

Nuovi autobus a Primavalle

Mezzi che fanno parte della flotta di 44 autobus arrivati in settimana nelle rimesse Atac: un’altra tranche del pacchetto dei 227 bus acquistati da Roma Capitale tramite piattaforma Consip.

Dopo l’arrivo ad agosto dei primi 80 bus, questi 11 Citymood andranno a rafforzare le principali linee a servizio del quadrante nord-ovest come a esempio la 49, che unisce Piazza Cavour all’Ospedale San Filippo Neri, e la 446 che porta da Piazza Mancini a Cornelia.

Bus Atac, Raggi presenta 11 nuove vetture a Primavalle

“Andiamo avanti nel nostro programma di rinnovo e rilancio del trasporto pubblico: ci siamo battuti affinchè Atac rimanesse ai romani, ora è un’azienda che sta rinascendo e dalla quale arrivano nuovi servizi. Questi mezzi miglioreranno l’affidabilità delle linee e i collegamenti di zona” – ha detto Raggi ricordando come in poco più di un mese siano arrivati ed entrati in servizio 124 nuovi autobus.

L’intera fornitura sarà completata “entro ottobre”. “Ma non ci fermiamo: abbiamo appena ordinato altri 97 autobus attraverso la convenzione Consip e – ha aggiunto la Sindaca - stiamo completando l’iter amministrativo per l’acquisto di altri mezzi”.

L’annuncio di Raggi: “700 nuovi bus entro fine mandato”

“Nel bilancio 2019 abbiamo messo a disposizione 30 milioni di euro per l’acquisto di nuovi mezzi e in variazione di bilancio abbiamo anticipato al 2019 altri 30 milioni destinati al 2020. Quindi in totale altri 60 milioni per nuovi autobus. Ingenti risorse tutte destinate al trasporto pubblico” – fa i conti l’assessora alla Città in Movimento Linda Meleo. “Continua il processo di risanamento avviato sin dal nostro insediamento a sostegno dell’azienda di trasporto pubblico”.

Ambizioso l’obiettivo del Campidoglio: “Arrivare a 700 entro la fine del mandato” – ha annunciato la Sindaca.

Nuovi bus Atac a Primavalle: “Consolidiamo offerta e qualità servizio”

“Questo è un giorno speciale per l’azienda che recupera produttività e redditività, ma anche per i cittadini di Roma che per troppo tempo hanno dovuto subire un declino del servizio: noi – ha assicurato il presidente di Atac, Paolo Simioni – riusciremo a consolidare offerta e qualità. Oggi Atac è un’azienda economicamente sana che ricerca sempre l’efficienza. Non abbiamo ancora risolto i problemi – ammette Simioni – ma siamo sulla buona strada”.

Le caratteristiche dei nuovi bus

I nuovi autobus arrivati a Primavalle hanno tutti la pedana manuale e il posto per i portatori di disabilità. Tutti i mezzi sono dotati di impianto antincendio, videosorveglianza, climatizzatori, sistema Avm di localizzazione e conta passeggeri, monitor multimediali e cartelli indicatori a led. Sono coperti da una garanzia di cinque anni.

Il Municipio XIV: “Ora maggior frequenza”

“E’ sempre bello vedere mezzi nuovi per le strade di periferia. Abbiamo bisogno ora – la richiesta del minisindaco del Municipio XIV, Alfredo Campagna – di una maggiore frequenza, soprattutto nei territori più estremi”.