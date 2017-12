Nuove pensiline Cotral anti pioggia: dalla Regione il 60% dei fondi ai Comuni per installarle

Permettono di riparsi sotto un "tetto" in caso di pioggia, vento, neve, o solleone. Con una panchina che consente di aspettare comodamente il mezzo in arrivo. Alle fermate degli autobus regionali Cotral stanno per essere realizzate delle nuove pensiline. Ad annunciarlo il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti sul suo profilo Facebook.

"Offriamo il progetto esecutivo ai comuni che vogliono installarle e sosteniamo la spesa di realizzazione fino al 60% - scrive il governatore sotto la foto che mostra il modello di pensilina nuova - mentre rinnoviamo gli autobus, compriamo nuove paline e incentiviamo i comuni a realizzare le pensiline per le fermate".

A commentare Roberto Severini, presidente dell'associazione Crescere Insieme. "La pericolosità delle fermate bus e i disagi che vivono i pendolari soprattutto nei giorni di pioggia e maltempo, è un tema molto sentito qui nel profondo nord del comune che purtroppo in questi anni ha convissuto con il totale disinteresse delle amministrazioni comunali, bravissime ad annunciare progetti e lavori molto meno a mettere in atto tali promesse. La situazione è assolutamente compromessa. Ora la regione mette a disposizione dei fondi. L’auspicio è che qualcuno possa finalmente adoperarsi e dare un segnale a una cittadinanza sempre più sfiduciata di fronte alle autorità competenti. La scusa dei soldi, almeno questa volta, non può essere utilizzata. Se le pensiline non arriveranno - conclude – allora si tratterà di menefreghismo politico, lo stesso con il quale ormai ci siamo abituati a convivere".