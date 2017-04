Da via Cavour alla Togliatti: il M5S lavora a quattro nuove linee di tram

Da Piazza Vittorio a Largo Corrado Ricci, lungo via Cavour. Con possibile prolungamento su via dei Fori Imperiali. Una linea su via Togliatti. Una tra piazzale del Verano e la stazione Tiburtina. E infine il cosiddetto 'tram della Musica' anche se resta in campo anche l'opzione di un tram su viale Marconi. Sono questi i cantieri che, nei piani dell'amministrazione pentastellata, dovrebbero partire entro la consiliatura. Il punto della situazione è stato fatto questa mattina nel corso della riunione della commissione capitolina Trasporti, dove i tecnici dell'Agenzia Roma servizi per la mobilità hanno presentato i progetti in corso.

La spesa totale per le quattro linee presentate è di oltre 300 milioni complessivi. Alcune, come il tram sulla Tiburtina e quello su via Cavour, potranno essere finanziate con il bilancio comunale. Altre linee come quella sulla Togliatti, che da sola costa 200 milioni, o il tram della Musica che ne costerà poco più di 40, dovranno essere finanziate con bandi europei o finanziamenti di Stato e della Regione.

