Nuove corsie preferenziali in via Nomentana e a Val Melaina: "Pronte entro la fine del 2018"

Le nuove corsie preferenziali in via Nomentana e in via di Valle Melaina saranno pronte entro l'anno. Sempre entro i prossimi mesi verranno messe in sicurezza quelle in via Quinto Publicio-Orazio Pulvillo; via Emanuele Filiberto e viale Libia-viale Eritrea. Come comunica il Campidoglio in una nota, sono partiti i cantieri per il primo pacchetto di preferenziali.

Le operazioni, si legge nel comunicato, inizieranno con la protezione delle esistenti in via Quinto Publicio-Orazio Pulvillo; via Emanuele Filiberto e viale Libia-viale Eritrea. In seguito prenderanno il via i cantieri per la realizzazione di nuove corsie preferenziali su via Nomentana-Val d'Aosta (da Circonvallazione Nomentana a Via Val d'Aosta) e via di Valle Melaina (da Piazzale Jonio a Via Monte Cervialto). I lavori termineranno entro l'anno.

"Il primo cantiere per la protezione della preferenziale è su via Publicio, in seguito si procederà con Emanuele Filiberto. Con questi interventi puntiamo a migliorare il servizio: le preferenziali aumentano la velocità commerciale dei mezzi di superficie, diminuendo, quindi, i tempi di percorrenza" dichiara l'assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale, Linda Meleo.

"Continua il nostro impegno diretto a contrastare la sosta selvaggia e a garantire il passaggio dei mezzi pubblici in zone che presentavano notevoli criticità" spiega il presidente della Commissione Mobilità e trasporti, Enrico Stefàno. "Assicurare un trasporto pubblico efficiente è fondamentale per la nostra idea di mobilità dolce ed ecosostenibile".