VIDEO | Rifugiati, notte al presidio di piazza Maria di Loreto: "Ci resta solo di morire"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I rifugiati sgomberati dal palazzo di via Curtatone si preparano all'ennesima notte in strada, nella centralissima piazza Maria di Loreto, malgrado la questura non gli abbia concesso l'autorizzazione: "Dove andiamo senza casa? Strada per strada tanto vale restare qui".

C'è disperaizone negli occhi degli uomini e delle donne costrette a fare un'altra notte in strada. Ma anche tanta stanchezza. Accampati di fronte a turisti e passati che trascorrono una serata nella zona dei Fori Imperiali o nei pressi dell'arco di Traiano, a piazza Venezia. "Non ci resta che morire ormai", dice una somala visibilmente stremata dalla condizione in cui è ormai costretta a vivere da quando lo scorso 19 agosto è stata sgomberata, insieme alle altre centinaia di rifugiati politici, dal palazzo occupato a pochi passi dalla stazione Termini.

Con la paura dello sgombero visto che, una volta confermato il tavolo interistituzionale da loro richiesto, previsto per mercoledì 30 agosto alle 12:30, la Prefettura non ha accordato il permesso al presidio a piazza Maria di Loreto: "Restiamo qui".