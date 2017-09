VIDEO | "Non una di meno" scende in piazza: "Libero aborto e stop violenze sulle donne"

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x57ed3e90)

Piazza dell'Esquilino di tinge dei colori rosa del movimento femminista nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 settembre, in occasione della giornata mondiale sull'aborto. Ma vuole anche ribadire il diritto per le donne di vivere "libere in un mondo privo di violenze per mano dell'uomo".

"Visti i recenti fatti di cronaca abbiamo ritenuto opportuno dedicare questa giornata al tema più ampio della violenza di genere - spiega Marina Montanelli, 'Non una di meno' Roma - ma soprattutto non ci stiamo ad essere strumentalizzate da un dibattito politico che crea odio, come si è visto recentemente sui media. Perchè se a commettere uno stupro è un immigrato siamo le donne fragili da difendere, mentre se a farlo sono due carabinieri, allora ce la siamo cercata".

Intorno alle 19:30 un corteo ha attarvesrato il cuore della città fino a piazza Vittorio. "Pronte ad una nuova stagione di lotte in difesa dei nostri diritti", conclude Montanelli.