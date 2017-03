Vigili, i gruppi municipali diventano 15: ecco i nuovi comandanti

L'ufficialità arriverà il 10 aprile, ma la lista dei nuovi comandanti municipali è praticamente fatta e circola nei corridoi di via della Consolazione dove non si parla d'altro. Il Comandante generale Diego Porta, secondo quanto appreso da RomaToday, l'avrebbe comunicata ai diretti interessati per evitare, come accaduto in passato, l'arrivo della notizia attraverso i giornali.

Quindici gruppi, più quattro al comando di via della Consolazione. Nessun interim, segnale che l'accorpamento sarà realtà già a partire dal 10 aprile con l'ufficialità delle nuove nomine che arriverà con una determina. Ufficialità che ancora non c'è per consentire la piena operatività in questi complicati giorni che precedono il 25 marzo.

I Prati e I Trevi vengono accorpati. Ci sarà il I gruppo Centro e a dirigerlo sarà Roberto Stefano, già comandante a Prati e a Ostia durante gli anni di Marino. Sparisce, come denominazione, il II Sapienza. Ecco il II Parioli. A guidarlo Antonio Bertola, proveniente da Monte Mario. Maurizio Sozi andrà al Nomentano. Al Tiburtino Maurizio Maggi che lascia il Prenestino dove arriva Mario De Sclavis che avrà responsabilità anche sull'accorpato, al Prenestino, V Casilino. Alle Torri arriva Marco Giovagnorio, mentre al Tuscolano ci sarà Stefano Napoli. Al Tintoretto arriva Antonella Marsiglia, la comandante di più fresca nomina a Roma. Angelo Moretti guiderà l'Eur, mentre al X Mare, sorretto ad interim per 2 anni da Antonio Di Maggio, arriva Emanuele Stangoni. Emanuele Moretti invece guiderà l'XI Marconi. Paolo Bernardi finisce a Monteverde, mentre Massimo Fanelli si sposta al XIII Aurelio. Giuseppe Bracci prende il posto di Bertola a Monte Mario, mentre al XV Cassia rimane Renato Marra.

In via della Consolazione stanze pressochè immutate. Alle risorse Umane Olivia Sordoni, mentre Stefano Donelli all'Organizzazione controllo di Gestione. Rosa Mileto guiderà ancora la polizia Giudiziaria, mentre a Carlo Buttarelli sono affidati i servizi amministrativi.