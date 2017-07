VIDEO | Vaccini, i No Vax a Montecitorio: "Chiediamo libertà di scelta"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

“Libertà” e “Fuori la mafia dallo “Stato”sono gli slogan che hanno scandito la manifestazione di oggi pomeriggio, lunedì 24 luglio, sotto il palazzo di Montecitorio dai coordinamenti “No Vax”

Sono arrivati in centinaia, da tutta Italia, per manifestare contro il decreto Lorenzin. In particolar modo contro “l'obbligatorietà ai vaccini” che per molte di queste famiglie diventa una condizione “inaccettabile”. “I figli sono nostri, non del governo”, tuona una ragazza di Forlì, gonfia di rabbia. Accanto a loro, il magistrato Ferdinando Imposimato: “Si concretizzerebbe una forzatura estrema - dice al megafono –. La nostra risposta sarà la disobbedienza civile all'imposizione”.