Nidi abusivi, controlli a tappeto dall'Eur all'Aurelio: 17 chiusure in sei mesi

Quasi il 20 per cento degli asili controllati è risultato totalmente privo di permessi. Diciassette strutture chiuse in sei mesi, su 95 passate al setaccio da nord a sud della città. Ecco, in numeri, il fenomeno dei nidi abusivi, nel mirino di una serie di blitz della Polizia locale tra marzo e ottobre 2017. Finti spazi baby mai autorizzati dai municipi (competenti nel rilascio delle carte necessarie), tornati all'attenzione delle cronache locali con "l'orrore" del Pigneto: 17 bambini insultati, maltrattati, picchiati per mesi all'insaputa di mamme e papà. Un incubo di violenze e terrore dentro un "lager" che nessuno aveva autorizzato. Per i titolari è scattata la condanna a cinque anni. Ma è rimasta la rabbia dei genitori, e le ripercussioni psicofisiche sui piccoli. Un caso limite emerso da un sottobosco di illegalità diffusa.

"Stiamo lavorando per scovare ogni tipo di irregolarità" spiega a RomaToday il comandante Lorenzo Botta, a capo del gruppo GSSU dei vigili urbani, snocciolando cifre allarmanti. In sei mesi, su 95 nidi scandagliati, solo 8 sono risultati completamente regolari. In 51 casi sono emerse violazioni amministrative accertate. Parliamo di chi fornisce un servizio diverso da quello dichiarato, magari ospitando 30 bambini anziché 15, con impianti antincendio non a norma, somministrando pasti non stabiliti. In altri 19 asili ipotetici abusi sono ancora al vaglio dei municipi.

Ma in ben 17 casi l'irregolarità è totale. Nessun accreditamento da parte dell'ente locale e nemmeno uno straccio di certificazione da presentare alle forze dell'ordine. Cinque sono stati scoperti in zona Eur, sette sulla Cassia, due a Monteverde, uno al Tuscolano, due all'Aurelio. Numeri preoccupanti di una tendenza fin'ora sottostimata, come più volte messo in luce dai tecnici del dipartimento Scuola o dei parlamentini che raccolgono la stragrande maggioranza delle segnalazioni da parte dei genitori.

Da qui una commissione Scuola la scorsa primavera, l'impegno sul tema dei soggetti istituzionali coinvolti, e una serie di operazioni di vigili e istituzioni a braccetto. "Ci siamo mossi grazie a una serie di controlli incrociati. Su internet, social network, pubblicità in rete, effettuando confronti con le segnalazioni che ci vengono inviate dagli uffici tecnici dei municipi. Sono loro che raccolgono gran parte delle denunce dei genitori" spiega Botta. Un lavoro di squadra fondamentale, che deve procedere costante, per garantire maggiori tutele a famiglie e bambini.