"Roma è governata bene?": Zingaretti risponde con una grassa risata. E scoppia la polemica

All'ultima domanda dell'intervista, quella sul governo della Capitale, sembra non riuscire a trattenersi e finisce per scoppiare in una fragorosa risata. Pochi secondi ma sufficienti a far montare la polemica. "Secondo lei Roma è governata bene?". È la domanda rivolta a Nicola Zingaretti durante Agorà, trasmissione di attualità su Rai Tre.

Il segretario dem prima risponde ridendo di gusto e scherza con la giornalista: "Cercate il titolo? Non ve lo darò". Poi però non si può esimere dall'esprimere un giudizio negativo. Pazienza insomma, se chi governa Roma è anche il suo alleato a palazzo Chigi: "È evidente che ci sono problemi enormi. Noi come Regione stiamo facendo tantissimo, vorremmo dare una mano ora per il quartiere San Lorenzo, si sta spegnendo". Poi ancora, alla domanda se farebbe il sindaco della Capitale, risponde: "No, io sto facendo già troppe cose. Amo Roma, amo la mia città e come presidente di Regione sto facendo molto più di tutto per aiutarla".

Una risata che non passa inosservata in Campidoglio. A prendere subito le difese dell'amministrazione, il capogruppo M5s Giuliano Pacetti. Grandi problemi a Roma? "Non ne elenca uno e si limita a ridere - scrive su Fb il grillino - se tirasse anche 'i bacioni' e suonasse ai citofoni penseremmo al sosia di Matteo Salvini. Uno si attacca ai citofoni, l'altro ride. Lavorare mai?". Poi il consueto hashtag #GiùLeManiDaRoma.

A commentare anche l'assessore al Personale Antonio De Sanctis. Zingaretti "sbeffeggia la Sindaca Virginia Raggi, liquidandola con una risata" scrive anche lui sui social. "A distanza di pochissimi minuti, nella stessa trasmissione, auspica un campo largo per le alleanze alle prossime elezioni regionali, coinvolgendo il Movimento 5 Stelle in un progetto unitario. È evidente come la sua bussola di fiducia sia il pallottoliere, poiché vive la politica come un continuo calcolo ragionieristico".