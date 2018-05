Zingaretti lancia il 'modello Lazio' per l'Italia: "Il centrosinistra apra un cantiere"

"Abbiamo vinto e siamo stati gli unici in Italia". Lo ribadisce con chiarezza Nicola Zingaretti che questa mattina ha chiamato all'appello la sua 'Alleanza del Fare' all'Ex Dogana di San Lorenzo. "Siamo persone serie e adesso dobbiamo governare bene, rispettare gli impegni e non ci vogliamo chiudere nel palazzo. Quindi dopo la Giunta e all'avvio della legislatura richiamiamo una coalizione diversa, larga e plurale, differente che viene da tutti i comuni".

Rivendica il successo del suo percorso unitario, alzandolo a modello possibile per risollevare il centrosinistra italiano. "Abbiamo vinto anche perchè gli altri erano divisi, ma divisi lo potevamo essere anche noi e invece abbiamo scelto di essere uniti". Con la formazione del governo in una fase di stallo, per Zingaretti "una cosa è certa: si voterà fra qualche mese o un anno, e lo si farà forse con questa legge elettorale o con qualche cosa di più maggioritario". Da qui il "suggerimento" del governatore del Lazio: "E' urgente aprire un cantiere nuovo. L'unico modo per garantire l'autonomia culturale del nostro pensiero, anche rispetto al M5S e le destre, è vincere e costruire le condizioni per non perdere di nuovo".

Zingaretti candidato? "Noi qui non sbaracchiamo" la risposta. "Qui c'è una squadra: questa assemblea non e' un trampolino di lancio per altro. Quando qualcuno si candidera' se ne accorgeranno tutti, non ho bisogno di nascondermi".

Poi lancia una legge regionale "per garantire i diritti ai lavoratori occasionali sottopagati. Ce la impugnassero, tanto non si sa neanche chi sarà al governo. Magari sarà bocciata, ma intanto lanceremo il sasso nello stagno". E ancora: "Se penso alla gig-economy e al ricorso respinto dei lavoratori di Torino che portano le pizze, penso che lì c'è rabbia sociale e se noi non stiamo lì la colpa non è loro, ma nostra. Non possiamo chiudere gli occhi sugli effetti che le innovazioni producono sulla dignità umana".