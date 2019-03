La festa per il Natale di Roma a rischio: "Niente sostegno dal Comune"

Circo Massimo, Fori Imperiali e Foro Romano il 21 aprile potrebbero rimanere vuoti: a rischio i festeggiamenti per il Natale di Roma.

A lanciare l'allarme sulla manifestazione che per quasi vent'anni ha ricordato, con una serie di eventi ed iniziative, le origini della città è il Gruppo Storico Romano: l'associazione culturale nata nel 1994 con lo scopo di promuovere, organizzare e sostenere la diffusione di manifestazioni culturali ricreative ed artistiche sul mondo dell’antica Roma.

I festeggiamenti per il Natale di Roma

E' il Gruppo Storico Romano che, per diciotto edizioni, forte anche di un protocollo siglato con il Comune, ha curato e organizzato gli eventi per il Natale di Roma.

Una festa che quest'anno rischia però di saltare. Niente rievocazione storica, attività o laboratori ludico didattici per gli alunni delle scuole nelle aree archeologiche della Città Eterna.

Il Natale di Roma 2019 a rischio annullamento

"Il Natale di Roma 2019 è a rischio annullamento" - denuncia il Gruppo Storico Romano. "La manifestazione, che ormai da quasi un ventennio ha emozionato, intrattenuto e entusiasmato centinaia di migliaia di persone, giovani, turisti, famiglie e curiosi, senza contare i migliaia di rievocatori provenienti da ogni angolo del mondo, non ha incontrato quest'anno il sostengo delle istituzioni pubbliche".

Alla base della scelta del Comune vi sarebbe l'impossibilità di sostenere eventi che si accavallano con le ricorrenze religiose, nel caso specifico con la Santa Pasqua.

"Invece di sostenere una manifestazione che può incentivare ancora di più turismo e commercio si sceglie di non sostenerla lasciando che venga annullata. Perché di fatto la decisione è questa" - denuncia l'associazione che, nel caso, dovrebbe farsi carico di alcune spese negli anni passati sostenute dal Comune. Nello specifico i costi di noleggio delle transenne per delimitare l'area esibizioni e del noleggio dei servizi sanitari mobili.

La denuncia: "Il Comune non supporta il Natale di Roma"

"L'amministrazione del Comune di Roma, che ogni anno sosteneva soltanto con questo piccolo gesto (seppur utile) l'evento che forse è il più simbolico e sentito per tutti i cittadini romani, ha deciso che, per quest'anno, le spese suddette saranno a carico della nostra associazione. Inutile specificare che per noi, associazione culturale che non di alcuna sovvenzione pubblica o privata, - scrivono dal Gruppo Storico - sono spese insostenibili, fuori dalla portata di qualsiasi realtà come la nostra".

Impossibile per i promotori del Natale di Roma ricorrere ad espedienti commerciali, come vendita di gadget o sponsor, per finanziare la festa: "L'amministrazione comunale - sostengono - ci vieta anche questo tipo ti operazioni durante l'evento".

Natale di Roma: "Il 21 aprile nessuno racconta la storia"

Da qui i festeggiamenti del Natale di Roma 2019 a rischio. "Immaginate un 21 aprile dove in città nessuno racconta della nostra storia, dove nessuno ricorda quanto dovremmo essere orgogliosi di appartenere ad una città così ricca di cultura, e questo proprio in un periodo in cui i romani e gli italiani sono così disamorati della loro Capitale. Noi siamo Romani! Non possiamo non difendere Roma!" - la considerazione del Gruppo, quasi arreso all'idea di un Natale di Roma senza la storica manifestazione.