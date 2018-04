Città in festa per il Natale di Roma: folla invade il centro storico e via Petroselli pedonale

Spettacoli, musica, artisti di strada che hanno invaso il centro storico tra il Campidoglio e il Circo Massimo. E via Petroselli pedonalizzata per l'occasione si è trasformata in un teatro a cielo aperto. Così la Città Eterna ha spento le sue 2.771 candeline. Una lunga festa durata tre giorni tra cerimonie istituzionali ed eventi culturali, culminata ieri con il tradizionale corteo di rievocazione storica, con i centurioni che dal Circo Massimo hanno sfilato fino al Colosseo. Complice la bella giornata di sole, romani e turisti non hanno perso l'occasione per trascorrere qualche ora all'aperto.



Nel primo pomeriggio si è esibita la banda della polizia locale che ha eseguito davanti la sede dell'Anagrafe centrale, brani tradizionali, da Arrivederci Roma a New York New York. Poi è stata la volta di concerti e trampolieri sotto il Campidoglio. Villa Borghese ha invece ospitato il Villaggio per la Terra, con la manifestazione Eterna sulla terrazza del Pincio.



"Abbiamo voluto portare la festa del Natale di Roma fuori dal Palazzo, a disposizione di tutti i cittadini romani e dei turisti" ha commentato la sindaca Virginia Raggi, presente ai festeggiamenti. "Abbiamo voluto pedonalizzare di nuovo via Petroselli - ha aggiunto - perché riteniamo sia una parte importante della città ed oggi i cittadini potranno tornare a vivere qiesta strada e farlo con tanti eventi per la città. Il Natale di Roma è una festa per tutti, abbiamo voluto festeggiarla per tre giorni per recuperare quello spirito di romanità che deve farci sentire uniti". Quanto al tema della sicurezza da conciliare con la possibilità di godere della città, la sindaca ha assicurato che "siamo tutti al lavoro per garantire questi obiettivi. È soprattutto una bella giornata".