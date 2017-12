"Natale 2017: Scuole Aperte": teatro, musica e corsi di lingua anche durante le festività

Laboratori di lingua e musica, lezioni di teatro, informatica e artigianato. Percorsi di invito alla lettura di libri e fumetti. E' molto ampio il ventaglio delle attività che sarà possibile svolgere in alcune scuole romane durante le festività natalizie.

Oltre classico programma curriculare

Il Campidolgio ha accolto i progetti che sono stati presentati in otto istituti comprensivi. Consentiranno ai genitori, soprattutto a coloro che lavorano, di avere un'alternativa al classico ricorso a nonni e baby sitter. Ai bambini ed ai ragazzi invece, verrà così offerta la possibilità di vivere la scuola in maniera completa, come luogo di sperimentazione e formazione in grado di andare al di là del classico programma curriculare.

Scuole come collante sociale

A conclusione di ciascun iniziativa verrà presentata una scheda di autovalutazione finale in cui saranno raccolte le indicazioni sul raggiungimento o meno dei target, sulle risorse impiegate e sulle eventuali difficoltà riscontrate. “Scuole sempre aperte si sta consolidando come nostra costante azione strategica - ha dichiarato l'assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre - Vogliamo creare coesione tra famiglie, associazioni e territori, valorizzando la funzione degli istituti scolastici e rendendoli punti di riferimento durante tutto l’anno, in particolare nelle aree in cui si registra un più elevato tasso di dispersione scolastica”.