Nasce il circolo "Roma Nord” del Popolo della Famiglia

È stato fondato il 30 dicembre 2017, in occasione dell’Assemblea Nazionale, il circolo Roma Nord del POPOLO DELLA FAMIGLIA, movimento politico autonomo nato dai Family Day grazie agli iniziatori Mario Adinolfi, Gianfranco Amato e Nicola Di Matteo, con lo scopo di riportare la Famiglia naturale al centro delle politiche sociali. “Il PdF non è un movimento confessionale - spiega il presidente del circolo - anche se il proprio programma politico è strutturato sui principi della Dottrina Sociale delle Chiesa Cattolica, con lo scopo di combattere i falsi miti di progresso e difendere i principi naturali non negoziabili sulla vita, la famiglia e la libertà educativa. Una società che non fa figli – prosegue – non ha futuro”. E ancora: “Bisogna alzare il tasso di natalità e per farlo si devono mettere le coppie nelle condizioni più favorevoli per mettere alla luce un bambino. Su questo la proposta politica del PdF è il reddito di maternità di 1.000 euro al mese per le donne che sceglieranno di non lavorare per prendersi cura dei propri figli”. “Reddito di maternità, un fisco a misura delle famiglie, agevolazioni per le giovani coppie in cerca della prima casa e più domeniche libere per gli uomini e donne che lavorano nel settore commerciale. Queste le proposte del Popolo della Famiglia, che dialogherà con tutti ma senza scendere a compromessi sui principi non negoziabili”. La promozione dei valori e dei programmi politici avrà inizio immediato. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo del circolo invitano quanti abbiano a cuore i valori e sentano il desiderio di partecipare alle attività del neonato Circolo a prendere contatto via mail all’indirizzo pdfromanord@libero.it