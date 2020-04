In Campidoglio rivoluzione su gare e affidamenti: nasce la centrale unica appalti

Rivoluzione su gare e affidamenti in Campidoglio. Con una delibera dello scorso 17 aprile la Giunta Raggi prevede l’istituzione di una nuova Centrale unica appalti che riunirà sotto il direttore generale di Roma Capitale le funzioni e le competenze proprie di quelle strutture che saranno soppresse, ossia la Centrale unica di committenza del dipartimento per la Razionalizzazione della spesa e la U.O. Coordinamento amministrativo Centrale unica Lavori pubblici del dipartimento SIMU (Sviluppo infrastrutture e Manutenzione Urbana).

Nasce la centrale unica appalti

Una revisione alla macrostruttura esistente che darà dunque `pieni poteri` all'attuale direttore generale di Roma Capitale, Franco Giampaoletti, sugli appalti in materia di lavori pubblici, beni e servizi. Sono queste infatti le tre direzioni in cui sarà articolata la nuova Centrale unica degli appalti.

In Campidoglio “rivoluzione” su gare e appalti

Per quanto riguarda le gare dei Lavori Pubblici le competenze riguarderanno il "coordinamento e gestione centralizzata degli appalti di lavori pubblici in relazione a procedure di gara aperte e sopra la soglia comunitaria, contemplando inoltre l`attività giuridico amministrativa relativa alla predisposizione degli atti di gara".

In materia di `Beni` la Centrale avrà il "coordinamento e gestione delle funzioni di stazione appaltante per tutte le acquisizioni centralizzate di beni sopra soglia comunitaria e per gli acquisiti specialistici; individuazione delle strategie e delle modalità di acquisto del bene oggetto della fornitura relativamente alle categorie merceologiche trasversali e standardizzabili; approvvigionamenti di beni tramite la pianificazione degli utilizzi e loro gestione anche attraverso l`espletamento del supporto amministrativo specialistico alle strutture responsabili, gestori della spesa, dell`espletamento delle procedure di acquisto e dell`esecuzione contrattuale".

In merito ai `Servizi`, il provvedimento parla di "coordinamento e gestione delle funzioni di stazione appaltante per tutte le forniture centralizzate di servizi acquisite sia tramite procedure aperte che procedure sopra soglia comunitaria;gestione del parco veicolare compreso il personale adibito alla guida".

Decoro urbano e Tevere

Con la stessa delibera è prevista inoltre l`istituzione, sempre nell`ambito della Direzione generale, di due nuove strutture organizzative denominate Ufficio Coordinamento Decoro urbano e Ufficio speciale Tevere e litorale, che assumono le corrispondenti competenze già attribuite ai precedenti Uffici di scopo, soppressi anch`essi, e al dipartimento Tutela ambientale nella parte relativa al litorale.

Nuovo ufficio rom alle dirette dipendenze della sindaca

Il provvedimento stabilisce infine l`istituzione del nuovo `Ufficio speciale Rom, Sinti e Caminanti`, che assumerà le corrispondenti competenze attribuite al precedente Ufficio di scopo collocandosi nell`ambito delle strutture di supporto agli organi e all`amministrazione, alle dirette dipendenze della sindaca.

Centrale unica appalti, critico il Pd: “Raggi pensi ad altro”

Critico sulla scelta della Giunta Raggi il Pd. "Mentre Roma e l`Italia sono nel pieno dell`emergenza coronavirus, invece di pensare a organizzare la città e a far ripartire l`economia in Campidoglio si pensa ad accentrare pieni poteri nelle mani dell`onnisciente Giampaoletti, che non riesce neanche a firmare i bilanci delle partecipate ma si vede assegnati anche altri compiti" - ha commentato la consigliera capitolina, Ilaria Piccolo.

"Una scelta incomprensibile, sia perché in questi anni Giampaoletti non ha portato a buon fine una gara, se non dopo moltissimi ritiri in autotutela a partire da Roma Multiservizi e dall`autoparco, sia perchè il ruolo del dg e` quello di dare indicazioni ai dirigenti, non di prendersi il loro lavoro. Non si capisce poi come si possa mettere insieme l`Ufficio sul Tevere con i lavori pubblici e forniture". Per la consigliera dem "la speranza è che questo non svilisca il lavoro del personale di Roma Capitale. La sindaca Virginia Raggi valuti bene e rifletta a lungo sull`opportunità di portare avanti questa delibera, che oltretutto arriva in un momento in cui ci sarebbe bisogno di pensare a ben altro".

[fonte Agenzia DIRE]