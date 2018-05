Decoro, Raggi: "Il murale di Serafino Cordaro a Tor Bella Monaca verrà cancellato"

Il murale di Serafino Cordaro sulla facciata di una casa popolare a Tor Bella Monaca verrà cancellato tra pochi giorni. Lo ha annunciato la sindaca Virginia Raggi a margine di una conferenza stampa in Campidoglio. "La cancellazione di questo murale è tra le priorità. È un fatto gravissimo, appena ce lo hanno segnalato siamo intervenuti. L'amministrazione si sta muovendo anche per dare supporto a chi nel quartiere pensava di non potercela fare da solo. Non è una promessa ma una cosa che accadrà" ha spiegato. "Tra l'altro su Tor Bella Monaca è nato un progetto che si chiama 'Diamoci una Tor Bella Mano', un progetto per riqualificare l'intero quartiere".

La sindaca ha inoltre spiegato la sua prossima mossa in tema di decoro. "Stiamo istituendo un Ufficio centrale per il decoro all'interno del Gabinetto: è una struttura che esisteva fino a qualche anno fa ma poi è stata smantellata, noi abbiamo cercato di rimettere insieme i pezzi e adesso è importantissimo che sia unificata" ha spiegato. "La città è una, composta da tante parti che devono tutte essere supervisionate e lavorate all'interno di un'unica cabina di regia. Lasciare l'Ufficio decoro frammentato in diverse strutture, così come lo abbiamo trovato noi, è impossibile e non funziona".