Raggi e Zingaretti "dondolano" sui rifiuti di Roma: il murale in Campidoglio

Virginia Raggi e Nicola Zingaretti che dondolano sui rifiuti di Roma. E’ questo il murale comparso stanotte dietro piazza Margana, a due passi del Campidoglio.

Murale in Campidoglio: Raggi e Zingaretti dondolano sui rifiuti

L’opera è firmata da Harry Greb, il creative designer già noto per i murales che rappresentavano Papa Francesco come in Kill Bill o pronto ad un “corpo a corpo” con Bruce Lee, Zaniolo supereroe e “pandemia”, quello sulla psicosi da Coronavirus.

Nel nuovo murale di Harry Greb Raggi e Zingaetti siedono su un’altalena basculante, sotto di loro un cumulo di rifiuti vari: sacchetti della spazzatura, scatoloni e lattine.

Il murale sui rifiuti di Herry Greb

Ma perché un murale sulla perenne crisi dei rifiuti quando il peggio, dopo impianti fermi o chiusi, ordinanze regionali e lo spettro del commissariamento per Roma, sembra, almeno per il momento, essere alle spalle? “Ho voluto ironizzare sul fatto che tra i due non corra buon sangue. L’emergenza rifiuti nelle strade al momento sembra essere temporaneamente sotto controllo ma – ha detto a RomaToday Harry Greb - girando per i parchi della città la situazione è ben lontana dall’essere risolta”.

L’artista: “Su rifiuti scarico di responsabilità”

Raggi e Zingaretti dondolano sull’immondizia di Roma, immortalati con l’altalena in pieno equilibrio: una metafora, forse, di responsabilità condivise ed eque tra Comune e Regione per l’impasse ormai annoso sulla gestione dei rifiuti nella Capitale. “Si scaricano le responsabilità quando Roma avrebbe bisogno di un intervento definitivo, strutturale – dice il writer – e non emergenziale”.