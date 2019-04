Municipio XI, Raggi sceglie Torelli: sarà l'ex presidente grillino il delegato della Sindaca

Resta Mario Torelli, in veste diversa, alla guida del Municipio XI. Dopo la sfiducia incassata nel pomeriggio del 9 aprile, non sarà più il minisindaco di Arvalia. Non ci sarà più la giunta nè la maggioranza traballante dei grillini che, nel parlamentino, aveva concluso l'esperienza con meno consiglieri dell'opposizione. Si entra nella gestione commissaria che prevede l'individuazione di un uomo di fiducia, un delegato della Sindaca. E la scelta, nel segno della continuità, è stata affidata allo stesso Torelli.

L'endorsment a Torelli

Tra i primi ad annunciare il cambio di veste, è stato il consigliere capitolino Giuliano Pacetti. Nel commentare la sfiducia, il portavoce comunale ha dichiarato che "le chiacchiere dei vecchi politicanti non ci interessano. Supporteremo Mario Torelli che continuerà l’opera di risanamento iniziata in qualità di delegato nominato dalla Sindaca".

Il lavoro da completare

Il presidente Torelli, intervistato da Romatoday, aveva già annunciato la propria disponibilità ad accettare il ruolo di commissario municipale. Sebbene, nel rispetto dei ruoli, aveva chiarito che la decisione doveva essere presa dalla Sindaca ed al Prefetto. La guida del territorio degli Arvali, resta dunque nelle sue mani. "Il MoVimento 5 Stelle continuerà l'opera di completamento delle azioni programmate nell'interesse dei cittadini attraverso il delegato della Sindaca Virginia Raggi e – ha promesso la consigliera comunale Valentina Corrado, referente degli enti locali per il M5s – a chi sta strumentalizzando l'accaduto – ovvero la sfiducia – risponderà con i fatti".

Nel segno della continuità

Mario Torelli, come delegato, resta quindi a Villa Bonelli. Nella sede di via Montalcini non ci saranno altri rappresentanti istituzionali fino alla prossima finestra elettorale. Difficile quindi prevedere, al momento, quando si tornerà alle elezioni in quel territorio."L’XI Municipio è caduto a causa di giochi di palazzo a cui noi del M5s non partecipiamo. I cittadini chiedono continuità e noi - ha ribadito Pacetti - lavoreremo incessantemente come fatto finora". Ovvero, con Mario Torelli.