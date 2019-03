Arrivano i rinforzi nei Municipi: 21 impiegati in più, anche per il reddito di cittadinanza

Arrivano i rinforzi negli uffici amministrativi dei municipi di Roma, l’entrata in servizio del nuovo personale è resa possibile dai fondi del Pon Inclusione. Si tratta di un numero complessivo di 21 unità che si occuperanno fin da subito di gestire le procedure ancora aperte e in carico a Roma Capitale riguardo il Rei e il nuovo iter relativo al reddito di cittadinanza.

L'obiettivo del Campidoglio: garantire copertura uniforme

"Stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti possibili, nel perimetro delle nostre competenze, per garantire adeguato sostegno alle politiche attive. Il nostro obiettivo è garantire una copertura uniforme dei servizi in tutti i Municipi, assicurando a tutti i cittadini pieno accesso ai servizi e all'esercizio dei loro diritti", ha sottolineato l'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre.