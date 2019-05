Multiservizi in protesta, il Campidoglio sceglie la proroga: salvi i servizi in nidi e materne

Salvi i servizi di pulizia, assistenza e refezione scolastica nei nidi e nelle materne comunali. Il Campidoglio ha fatto sapere di aver concesso una proroga alla società Multiservizi, dopo una lunga giornata di proteste.

"L'Amministrazione capitolina non darà luogo ad alcuna interruzione nel servizio di Global Service erogato dalla Multiservizi" riferisce palazzo Senatorio. "Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici tranquillizza dunque famiglie e Municipi rispetto a potenziali disagi che si paventavano nei mesi estivi e alla prosecuzione ininterrotta delle attività ausiliarie nelle strutture".

La decisione è arrivata dopo la mobilitazione di oggi sotto al dipartimento Scuola del Comune. A scendere in piazza sono i lavoratori di Cgil, Cisl, Uil e Usi per chiedere la stabilizzazione della stessa Multiservizi, attualmente esclusa da alcuni bandi comunali per l'assegnazione dei tradizionali servizi svolti dalla società: pulizia, assistenza e refezione nelle scuole comunali.

Tanti i cori e gli slogan urlati con l'ausilio di tamburi e fischietti assordanti, tra cui il classico "Il lavoro non si tocca, lo difenderemo con la lotta". I rappresentanti delle sigle sindacali sono stati poi ricevuti dall'assessore alla Scuola, Laura Baldassarre. "Sono ormai anni che assistiamo ad una serie di rinvii su questo tema - ha spiegato all'agenzia Dire Alessandro Bonfigli della Uil - è evidente che non si vuole affrontare il problema e stabilizzare questa società che negli anni si è sempre occupata di gestire la refezione, il trasporto, l'assistenza e la pulizia nelle scuole. Ora ci siamo ritrovati nella situazione di essere stati esclusi dall'ultima gara per conflitto di interesse e il dipartimento ha assegnato l'appalto ai Municipi fino alla fine dell'anno scolastico. Ma i Municipi non sono assolutamente attrezzati per questo genere di lavori e a noi sembra una cosa fatta apposta".

Alla fine il Campidoglio ha scelto per le proroga. "Il servizio sarà reso fino a fine luglio nei nidi e nelle scuole dell’infanzia secondo le modalità abituali" ha garantito l'assessore Baldassarre. "Confermiamo l’assoluta continuità dei servizi in modo da garantire la conclusione dell’anno educativo e scolastico senza alcun disagio per bambini e genitori".

Ma, per le forze di opposizione, è solo "l'ennesima toppa". "Il Campidoglio ci ripensa - spiega la consigliera del Pd Valeria Baglio - e in 'zona Cesarini' decide di prorogare il servizio di assistenza scolastica alla società Multiservizi. Come al solito dopo tanti pasticci la giunta Raggi fa marcia indietro. Pressati dalle proteste dei lavoratori e incalzati dall'iniziativa del nostro gruppo, dalle altre opposizioni e dal disappunto dei municipi uno spiraglio di buon senso ha fatto capolino nella giunta. Si tratta però dell'ennesima toppa che rimanda un problema che inevitabilmente si riproporrà nel mese di settembre".

Dura anche la consigliera della lista civica Roma torna Roma Svetlana Celli. "Per essere ascoltati dal Campidoglio i lavoratori della Roma Multiservizi sono dovuti scendere in piazza e scioperare per giorni. Mentre i pasticci di questa Amministrazione continuano a gettare ombre pesanti sul futuro dei lavoratori e sulla qualità del servizio alle famiglie, mi auguro che qualcuno della Giunta Raggi si decida a cercare una soluzione politica che dia certezze per la riapertura di settembre delle scuole. Dopo aver provato ad affidare le competenze ai Municipi, il dipartimento decide per l'ennesima proroga alla società, che però non può bastare. Serve maggiore responsabilità. Anche oggi i lavoratori della Roma Multiservizi possono contare sul nostro appoggio, siamo al fianco di chi lotta per la dignità del lavoro".