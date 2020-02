Multiservizi, è ancora scontro sindacati-azienda: "300mila ore 'fantasma' e lavoratori sottopagati"

Ore pagate come lavoro "supplementare" oltre il tempo stabilito dal contratto part time. Fuori dai tecnicismi propri della materia: dipendenti pagati meno di quanto avrebbero diritto. È l'accusa dei sindacati, capeggiati dalla Cgil, rivolta all'azienda Roma Multiservizi, la controllata al 51% di Ama che si occupa del Global Service, servizi di pulizia e mense nelle scuole e manutenzione del verde, in procinto di un cambio appalto. Il tema è stato oggetto oggi di una commissione capitolina Trasparenza.

Una gestione "illegittima e in violazione delle procedure contrattuali" a vantaggio dell'azienda e a svantaggio dei lavoratori quella perpetrata da Multiservizi secondo la Cgil. Nel mirino appunto il mancato consolidamento contrattuale delle ore di lavoro supplementari che i dipendenti svolgono "strutturalmente" nell'ambito dell'appalto.

Situazione che, a 5 mesi dal cambio di appalto - previsto, previa proroga non ancora concessa dal Campidoglio, per il 31 luglio - rischia di danneggiare irrimediabilmente i lavoratori, dei quali "il 57% ha un parametro inferiore alle 20 ore", visto che la società subentrante è tenuta ex lege a rilevare i contratti in essere senza tenere conto degli straordinari.

Una mancata riparametrazione da parte dell'azienda prima del cambio appalto manterrebbe più bassi i costi, ma anche potenzialmente gli stipendi dei lavoratori non stabilizzati a fronte del lavoro effettivamente svolto: e la Roma Multiservizi, dal canto proprio, non nega nulla ma tramite il proprio avvocato si trincera dietro le "otto sentenze del Tribunale di Roma dal 2006 al 2019" che giudicano la procedura "legittima". In particolare, i sindacati parlano almeno di 300mila ore "fantasma" (1.800.000 parametrate a fronte di 2.100.000 totali) lavorate strutturalmente ma pagate come supplementari.

Come sindacato "siamo molto arrabbiati, l'azienda viola le procedure contrattuali con procedure assolutamente non trasparenti. L'amministrazione ha detto che nel più breve tempo possibile ci sarà il cambio appalto con la newco che assorbirà il global service, e noi vogliamo che la situazione venga sanata e risolta prima del cambio, in modo che con il nuovo soggetto i lavoratori non inizieranno il rapporto in condizione di svantaggio. Il Campidoglio assicura che la situazione verrà risolta perchè l'appalto prevederà più ore, ma questo non risolve la situazione" ha concluso Di Cola.

Assenti in commissione nonostante l'invito gli assessori capitolini Gianni Lemmetti, Bilancio e Partecipate, e Veronica Mammì, Scuola e Politiche sociali. Nel pomeriggio la conferenza dei capigruppo ha fissato un consiglio straordinario sul tema per venerdì 6 marzo.

(Fonte Agenzia Dire)