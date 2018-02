Multiservizi, nuovo incontro tra sindacati e Ama: continua la protesta dei dipendenti

Al tavolo con Ama nell'estremo tentativo di salvare il posto a 30 dipendenti di Roma Multiservizi. Oggi pomeriggio nella sede di via Calderon de la Barca alle 16 è in programma un incontro tra i sindacati confederali e il presidente e amministratore delegato della municipalizzata dei rifiuti, Lorenzo Bagnacani. Dopo il 'mancato accordo', arrivato dopo ore di trattativa nella notte tra giovedì e venerdì, a pesare sul tavolo con l'azienda capitolina che controlla con il 51% Roma Multiservizi saranno ancora una volta le motivazioni che fino ad oggi hanno spinto i sindacati a contestare le motivazioni addotte dall'azienda che ha rigettato la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali. Ma anche per capire come procedere all'interno di un quadro che è sempre più delicato.

"Dopo la manifestazione di ieri abbiamo chiesto ad Ama un incontro per chiedere la revoca immediata della procedura di licenziamento" ha spiegato a Romatoday il segretario della Filcams, Luca Battistini "ma anche per aprire un tavolo con l'azienda che porti ad un accordo più generale con i sindacati". Tra i punti sul piatto c'è "il mancato rispetto della Legge Madia, che in caso di esubero prevede un percorso più lungo e l'indisponibilità di Roma Multiservizi ad utilizzare gli ammortizzatori sociali. Senza considerare l'iniziale orientamento di questa amministrazione verso l'internalizzazione, mentre ancora oggi si attende di capire come verrà formulata la prossima gara a doppio oggetto. Vogliamo capire perché Ama non ha bloccato questi licenziamenti. È importante, perché con queste premesse i lavoratori che perdono il posto potrebbero essere molti di più".

Da 'ricollocare' non ci sono sarebbero solo i 30 impiegati "ma anche una trentina di dipendenti assunti da Roma Multiservizi per l'appalto per la raccolta delle foglie per conto di Ama" continua. L'appalto è scaduto il 31 gennaio scorso e Ama non ha prorogato l'affidamento alla sua controllata. "Una situazione anomala e piena di contraddizioni: mentre licenzi, assumi e inoltre non rinnovi l'affidamento di quel servizio alla società" commenta Battistini.

Oggi pomeriggio con una nuova protesta i dipendenti a rischio faranno sentire la propria voce. Le lettere di licenziamento non sono ancora partite. E, ad ora, l'unica alternativa concessa da Roma Multiservizi è quella caldeggiata anche dal Campidoglio: il ricollocamento del personale in esubero dagli uffici all'impiego in scuole e sul territorio a parità di stipendio. Un piano di cui non si conoscono ancora i particolari, rigettato dai sindacati.

Presto la protesta arriverà in Campidoglio. "Per il 22 febbraio abbiamo indetto uno sciopero generale per i lavoratori di Roma Multiservizi e per tutti i lavoratori degli appalti di Roma Capitale che stanno perdendo sempre più diritti. Chiederemo alla sindaca di intervenire".