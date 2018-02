Multiservizi, dopo i licenziamenti la protesta sotto la sede di Ama: "Raggi-rati" 

Nuova protesta dei lavori della Roma Multiservizi, dopo il fallimento della trattativa tra le parti sociali culminata venerdì scorso con la conferma del licenziamento collettivo per i 30 lavoratori, oggi in strada con fischietti, trombette, striscioni, slogan contro l'amministrazione pentastellata. Il gruppo di lavoratori ha manifestato oggi pomeriggio con un sit-in in via Calderon de la Barca, sotto la sede di Ama, società al 100% di Roma Capitale che detiene il 51% di Multiservizi.

"Raggi-rati e licenziati" hanno scritto sugli striscioni, e ancora: "Rms-Ama-Roma Capitale complici del massacro sociale". A commentare la vicenda la consigliera del Pd capitolino, Ilaria Piccolo: "Raggi e Gennaro ritirino i licenziamenti ai danni dei lavoratori di Roma Multiservizi. Che fine hanno fatto le promesse fatte in campagna elettorale? Raggi e De Vito hanno dimenticato l'internalizzazione promessa? Perchè il Campidoglio non vuole verificare e percorrere le possibilità offerte dalla legge Madia? Sono in ballo i destini dei lavoratori e delle loro famiglie e quello di migliaia di dipendenti dell'azienda controllata dall'Ama. Il gioco dell'oca sulla pelle dei primi 30 lavoratori non è ammissibile. A Raggi e Gennaro consiglio maggiore serietà".

Il licenziamento collettivo

L'ultimo capitolo della vicenda si è concluso giovedì notte, con il licenziamento collettivo dei 30 lavoratori in mobilità. A nulla è valso infatti l'ultimo incontro in Regione Lazio, una riunione fiume di circa otto ore con il rumoroso presidio esterno dei dipendenti che attendevano l'esito della trattativa: l'azienda non è tornata sui suoi passi e non ha revocato la procedura di mobilità, nè tantomeno accettato la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali, prospettata dal rappresentante della Regione per tutelare i livelli occupazionali, ritenendola "non coerente con la situazione economica" e spiegando che avrebbero "solo ritardato la riorganizzazione" della società (le cui quote sono già state messe in liquidazione da Ama a partire dal prossimo settembre), limitandosi a ribadire l'offerta di demansionamento e ricollocamento già declinata da lavoratori e sindacati.

Da qui lo strappo definitivo con i sindacati confedereali, con il rischio che le conseguenze siano pesanti per il Comune a guida M5s. La Cgil, in particolare, ha spiegato che "ora verrà messo in discussione l'insieme dell'impianto di accordi con il Campidoglio".