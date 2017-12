Multe in aumento a Roma: a "salvare" i vigili è la preferenziale di Portonaccio

Aumentano le multe a Roma. In undici mesi sono state 2.427.986 contro le 2.321.511 di sanzioni comminate in 12 mesi nel 2016. La polizia locale spiega che “l’ausilio di sistemi di controllo mediante telecamere, strumentazione elettronica (Street Control) e i “taccuini elettronici” (smartphone), hanno nel 2017 permesso un aumento di sanzioni, nonostante la carenza di personale”. Va specificato che per sanzioni elettroniche si intendono, come confermato a RomaToday dalla Polizia Locale, quelle comminate con street control, telecamere posti ai varchi della Ztl, sulle preferenziali o con ausilio di autovelox.

Basta però scorrere la tabella per notare delle anomalie. Nei primi quattro mesi dell'anno le sanzioni, elettroniche e non, erano in linea o addirittura per qualche mese in diminuzione con il dato 2016. Qualcosa invece accade a maggio. Cosa è presto detto. Dal 2 maggio infatti è entrata in funzione la telecamera della preferenziale di via di Portonaccio che nel solo mese di maggio ha visto elevare oltre 136.000 verbali. Il dato si riverbera nella tabella vigili. Si passa infatti dalle 86.781 sanzioni di aprile, alle 244.344 di maggio. Un anno prima le violazioni elettroniche dello stesso mese erano state 95.454. Un trend continuato anche a giugno dove i verbali di Portonaccio sono scesi sotto quota 100.000, tenendo comunque più alta la media delle sanzioni della polizia locale.

Numeri che confermano l'anomalia che ha generato valanghe di multe e che nello stesso tempo raccontano della potenzialità delle telecamere sulle corsie preferenziali. Il provvedimento, secondo quanto annunciato dal presidente della commissione mobilità Enrico Stefano, dovrebbe essere esteso a 21 corsie entro la seconda metà del 2018.