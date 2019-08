Getta rifiuti, ma il sacco è nero e non trasparente: multato per aver violato l'ordinanza Raggi

Gettava la spazzatura in un sacco nero e non trasparente. A coglier l'uomo sul fatto, nel XI municipio, gli agenti del nucleo ambiente e decoro (ex Pics ambiente) della Polizia Locale di Roma Capitale. Per lui è scattata una multa: l'accusa è quella di aver violato l'ordinanza della sindaca Raggi firmata lo scorso 5 agosto, che vieta il conferimento della spazzatura in sacchetti non trasparenti, ed ora dovrà pagare un importro tra i 25 e i 500 euro. Si tratta del primo multato per tale violazione. La notizia, rilanciata nella mattinata da Il Messaggero, è stata confermata a RomaToday da fonti del Campidoglio.

Al momento è impossibile fornire dati precisi sul numero di sanzioni elevate, un po' per i giorni di festa, un po' per i controlli non ancora così capillari. Resta il fatto che si fa sul serio e l'intenzione di applicare l'ordinanza è totale. A controllo del territorio, oltre al Nad, anche i gruppi territoriali dei vigili e gli accertatori Ama.

L'ordinanza firmata il 5 agosto

L'ordinanza, come dicevamo, è stata firmata lo scorso 5 agosto. Per i prossimi sei mesi saranno vietati i sacchetti che non sono trasparenti. Il contenuto dei conferimenti dovrà essere visibile. L'intento è soprattutto quello di aiutare gli operatori Ama in fase di raccolta dai secchioni: se nel cassonetto dell'indifferenziata spunta una busta piena di sola carta sarà possibile porre rimedio ricollocandola al posto giusto.

È poi anche un deterrente: contribuisce, è scritto nell'ordinanza, "a una maggiore responsabilizzazione dei cittadini alla corretta effettuazione della raccolta differenziata". E può aiutare anche con i controlli nel porta a porta. Insomma si punta, con questo provvedimento, a far salire la differenziata al momento ferma al 46%. Il tutto in attesa dell'estensione del nuovo porta a porta, lanciato solo al Ghetto e in alcune zone del VI e X municipio.