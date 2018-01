Fronte 'No Vax' in Campidoglio, mozione M5S: "Bimbi in Aula anche senza vaccini"

Il fronte elettorale anti vaccini si è aperto anche in Aula Giulio Cesare. La maggioranza pentastellata ha infatti depositato una mozione con la quale si impegna la sindaca Virginia Raggi a “consentire alle bambine e ai bambini non ancora vaccinati, ma regolarmente iscritti, di giungere alla conclusione dell’anno scolastico 2017/2018, senza alcuna interruzione della continuità educativa e didattica”. Nella mozione si invita a “porre in essere tutte le necessarie attività istituzionali nei confronti del Governo, della Regione, dell’Anci e degli altri Enti competenti al fine di evitare che siano allontanati dalle strutture educative e scolastiche”.

La tempistica, in questa vicenda, è centrale. La dead line entro la quale scatta l'obbligo per i genitori dei bambini fino a sei anni di mettersi i regola con la documentazione scade il 10 marzo. Una settimana dopo le elezioni del 4 marzo. E il Movimento cinque stelle romano si inserisce così in un dibattito che a livello nazionale tiene banco ormai da mesi, giocando una partita sullo stesso piano del leghista Matteo Salvini. In caso di approvazione, la sindaca Raggi non avrà comunque molti poteri per opporsi alla normativa del Governo. L'ipotesi più probabile è l'emanazione di una cicolare di indirizzo, ma non vincolante, che le permetterà però di entrare in polemica con la ministra alla Salute Beatrice Lorenzin.

I consiglieri pentastellati difendono così la propria posizione: “La mancata conclusione dell’anno educativo e scolastico, così come l’allontanamento forzato dal proprio gruppo di pari costituirà un grave nocumento, un trauma a livello psicologico e un danno a livello didattico ed educativo tale da potersi configurare come vera e propria violenza istituzionale nei loro confronti”.