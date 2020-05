Fase 2 bis, ora la lotta è contro la movida: "Mille agenti in campo per scoraggiare assembramenti"

"A Roma 1.000 agenti delle forze dell'ordine supporteranno la nostra Polizia locale per far rispettare le regole in questa fase 2". Lo ha detto la sindaca Virginia Raggi, intervenendo a Tagadà su La7, in merito al rafforzamento dei controlli nella Capitale nelle zone della movida già da stasera, con l'inizio del primo week-end dopo la fine del lockdown.

"Serviranno a scoraggiare gli assembramenti - ha precisato la prima cittadina - a ricordare le regole come l'utilizzo di mascherine e disinfettanti, e hanno la facoltà di multare. La ritengo l'ultima spiaggia: prima si cerca di ricordare con fermezza, poi se l'azione dissuasiva non funziona ci sono le multe, anche fino a 3.000 euro. L'obiettivo ultimo di tutti è evitare il ritorno alla fase 1".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un problema quello legato agli assembramenti serali nelle zone di movida, dal Pigneto a Trastevere a ponte Milvio al Centro storico a Montesacro, già emerso in questa prima settimana di riapertura di locali, bar e ristoranti. Tante le foto diffuse sui social di gruppi di giovani che non sembravano rispettare le regole del distanziamento fisico imposte per la fase 2, tra abbracci, strette di mano e scarso utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.