Movida, l'ordinanza anti alcol non basta: "Raggi anticipi divieti di vendita alle 21"

"Raggi anticipi i divieti di vendita di alcolici alle 21". L'appello arriva dal I municipio di Roma, quello del Centro storico, più di altri segnato dai continui episodi di violenza direttamente connessi alla movida notturna. È contenuta in una mozione a firma dei consiglieri del Pd Stefano Marin, Claudia Santoloce e Alessandra Sermoneta, votata all'unanimità in Consiglio municipale. Stoppare il commercio di alcol un'ora prima di quanto già stabilito nell'ordinanza comunale vigente, alle 21 quindi, è l'istanza avanzata dall'ente di prossimità. "Domani stesso invierò alla sindaca la richiesta di procedere a scrivere un nuovo testo più restrittivo" ha commentato la presidente del parlamentino a guida Pd, Sabrina Alfonsi.

"L'attuale ordinanza prevede l'introduzione del divieto di vendita di alcolici a partire dalle ore 22 - si legge nel testo della mozione - con possibilità di consumo di alcol esclusivamente all'interno dei locali di somministrazione e loro pertinenze. che le dispoizioni in questione pongono un problema di diacronia tra gli orari dei supermercati alimentari e i piccoli essercizi di vicinato che vendono alcolici e attirano giovani avventori, non offrendo misure risolutive". Facendo poi riferimento ad "aggressioni, risse, danneggiamenti".

Diversi infatti gli episodi che hanno occupato le cronache cittadine nelle ultime settimane. L'ultimo di follia a San Lorenzo (nel II municipio), dove il rimprovero di una residente, esasperata dalle urla e dagli schiamazzi della movida in piazza, ha scatenato un fitto lancio di bottiglie contro le finestre di una palazzina. E ancora a Trastevere, un abitante, anche qui innervosito dal caos di un gruppo di ragazzi sotto la sua finestra, ha tirato in strada un vaso di coccio. Per fortuna nessuno si è fatto male.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'assedio dei vigili a tutte le piazza della movida è senza sosta: pattuglie schierate per i controlli stradali, per sciogliere gli assembramenti, per verificare i locali. Lo scorso weekend gli agenti hanno chiuso piazza Trilussa e piazza di Santa Maria in Trastevere per scongiurare folle e risse, la stessa misura è stata applicata anche a piazza Bologna, e di nuovo a Trastevere la settimana prima. E allora servono misure urgenti, è la richiesta che arriva dal parlamentino del Centro storico. La sindaca intervenga.