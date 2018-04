"Per il Natale di Roma un moto day contro le buche"

Nell'emergenza buche di Roma a vivere i maggiori disagi sono i motociclisti. Anche per questo l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha deciso di rivolgersi a questa categoria particolare di utenti della strada per organizzare una protesta contro i crateri che hanno invaso la Capitale.

Per farlo ha scelto un giorno particolare, il Natale di Roma e con il comitato 2ruotexRoma che fa capo al suo movimento politico Movimento Nazionale per la Sovranità, ha deciso di "festeggiare nell’unico modo possibile: protestando per lo stato disastroso delle strade della Capitale che mette in pericolo l’incolumità soprattuto di chi viaggia sulle due ruote".

Una manifestazione denominata “Moto Day #Bastabuche”, animata oltre che dall'ex sindaco anche da Giorgio Ciardi, Commissario romano del MNS e da Giulia Ciapparoni, vice commissario di Roma del MNS. Un corteo di moto, scooter e motorini si muoverà alle ore 15 da Piazzale di Ponte Milvio per arrivare sotto al Campidoglio (Piazzale della Madonna di Loreto) per chiedere alla Sindaca Virginia Raggi interventi urgenti per garantire la sicurezza delle strade di Roma. La manifestazione, il cui percorso sarà concordato con la Questura di Roma, è aperta a tutte le associazioni di motociclisti e a tutti i movimenti politici e civici che hanno a cuore la vita della nostra Città, al di là degli schieramenti di parte.

Il Comitato “2 Ruote X Roma” presenterà in una prossima conferenza stampa l’elenco delle associazioni che hanno aderito e un documento di denuncia e proposta sullo stato delle strade romane.