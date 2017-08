Motociclista spezza braccio a vigile: "Roma Capitale si costituisca parte civile"

"Un atto intollerabile", a manifestare vicinanza al vigile urbano a cui un motociclista ha spezzato un braccio per la troppa attesa ad un senso unico alternato dovuto ai rilievi scientifici per un incidente stradale, la sindaca Virginia Raggi: “Quanto è successo ad un nostro agente della Polizia Locale è intollerabile. Una inaudita violenza che ha colpito in pieno centro chi compie quotidianamente il proprio servizio a favore della comunità. A nome di tutta la città voglio non solo esprimere la totale e sincera solidarietà al vigile e a tutto il corpo della Polizia Locale di Roma Capitale ma voglio assicurare che saremo sempre al fianco di chi con diligenza e caparbietà lavora per rispetto delle norme e della legalità".

Il sindacato Cisl Fp

A denunciare quanto accaduto la scorsa notte in piazza Cavour a Prati era stato il sindacato Sulpl Roma della Polizia Locale. A fargli da eco Giancarlo Cosentino della CISL FP Roma Capitale e Rieti. "E' scandaloso e da pazzi che chi stia svolgendo il proprio dovere per la sicurezza stradale sia aggredito e colpito, dopo che ogni giorno vediamo sugli organi di stampa l’aumento delle morti sulle nostre strade".

Roma Capitale parte civile

"Non ci stancheremo mai di ribadire la necessità per le amministrazioni di garantire le massime misure di sicurezza e gli strumenti necessari alla salvaguardia della salute e dell’incolumità dei lavoratori che svolgono la propria attività in front office con i cittadini. Sono sempre più frequenti gli episodi di aggressione sia verbale che fisica, che coinvolgono i pubblici dipendenti che svolgono il loro lavoro al servizio della comunità e nell’espletamento dei propri doveri. Chiediamo - afferma Giancarlo Cosentino - a Roma Capitale che si costituisca parte civile in tutti i procedimenti penali a carico di chi commette reati contro i propri dipendenti".