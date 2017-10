Tor Pignattara, sigilli a moschea abusiva nel "cantiere della vergogna". Esultano i residenti

Chiude la moschea abusiva e i residenti festeggiano. Tra via Alò Giovannoli e via Lodovico Pavoni, a Tor Pignattara, dopo anni di denunce e proteste da parte dei cittadini, sono intervenuti ieri i vigili urbani per mettere i sigilli a dei box auto usati dalla comunità islamica del territorio come luogo di culto. Una distesa di tappeti, una bacheca con orari e appuntamenti, il richiamo del muezzin durante la preghiera. Un centro culturale islamico a tutti gli effetti dentro un maxi garage di oltre 500 metri quadrati, sequestrato dagli agenti per abuso edilizio e violazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. E' parte del cosiddetto "cantiere della vergogna", ferita aperta nel quartiere ormai da anni.

Parliamo dell'area compresa tra via Giovannoli e via Cartaro, data in concessione ormai 14 anni fa alla ditta Bts srl. Lì vennero costruite delle palazzine, tutte vendute, ma senza "ripagare" il territorio con le dovute opere di compensazione. La ditta ha dato poi in gestione dei box auto alla comunità islamica per adibirvi un centro di culto che nel tempo, buttando giù i tramezzi, si è allargato, talvolta con preghiere recitate anche all'aperto (l'ultimo episodio il 1 settembre) nell'area di cantiere. Una presenza che ha inasprito il malcontento dei cittadini, per anni in attesa di un ritorno al decoro di quella porzione abbandonata di quartiere.

"La chiusura della moschea abusiva nel cantiere della vergogna di via Giovannoli e via L. Pavone è un'ottima notizia per i residenti, ma ora ci attendiamo che venga fatta piena luce sugli annosi abusi edilizi, sulle omissioni e sulle coperture che hanno caratterizzato questa annosa vicenda di illegalità diffusa" dichiara il consigliere del Municipio V Fabio Sabbatani Schiuma, in una nota congiunta con gli esponenti del Comitato Cittadini di Torpignattara, Maurizio Benedetti, Antonella Savina e Anna Maria Paparatto.

"Sulla questione - continua la nota - ci eravamo anche noi fatti portatori di denuncia anche con incontri in Prefettura e abbiamo scritto decine di volte agli uffici, alla polizia locale, fino agli uffici della procura della Repubblica e non era più accettabile consentire all'interno del cantiere l'attività di una moschea e le condizioni di crescente degrado e pericolosità dell'area. Ora ci auguriamo -conclude la nota- che vengano chiariti i risvolti di carattere penale e colpiti i responsabili di questa storia assurda e illegale".

"Esprimiamo soddisfazione per la chiusura della moschea abusiva di Via Alo Giovannoli a Torpignattara. Ringraziamo i gruppi SPE e PSO della Polizia Locale di Roma Capitale, che finalmente sono stati messi in condizione di intervenire. Nei giorni scorsi abbiamo depositato l'ennesima interrogazione con richiesta di sequestro indirizzata anche al comandante della polizia locale di Roma Capitale, a seguito anche del nostro esposto alla procura della Repubblica. Purtroppo gli unici grandi assenti della vicenda sono il Sindaco Raggi e la maggioranza pentastellata del Municipio 5, che nonostante le continue interrogazioni consiliari e gli esposti dei cittadini, non hanno mai ritenuto di dare risposte e porre in essere i dovuti provvedimenti amministrativi. Ora pretendiamo una vigilanza continua sull'altra area del cantiere che precedente era adibita a moschea, per evitare che ritorni ad essere un luogo di culto". Lo dichiarano in una nota Francesco Figliomeni e Maurizio Politi, consiglieri di Fdi-an all'assemblea capitolina.