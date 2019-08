Lutto nel Partito Democratico, è morta Martina Tronca: tesoriera del circolo di Pomezia

Lutto nel Partito Democratico. E' morta Martina Tronca, tesoriera del circolo Dem di Pomezia. La donna di 50 anni era stata recentemente candidata alle passate elezione comunali, nelle liste del PD.

Andrea Alemanni (Commissario Circolo Pd Pomezia), Rocco Maugliani (Segretario Federazione Pd Provincia di Roma), Bruno Astorre (Segretario Pd Lazio) hanno espresso cordoglio in una nota: "A nome del circolo, di Pomezia , della Federazione della Provincia di Roma e dell’Unione Regionale del Lazio del Partito Democratico desideriamo esprimere i sensi del nostro cordoglio per la scomparsa improvvisa di Martina Tronca, tesoriera del circolo locale, membro dell’assemblea provinciale e dell’assemblea regionale del Pd. Quella di Martina è una perdita terribile per la nostra comunità e per tutti noi. Donna forte ma dal tratto umano dolce e militante appassionata, Martina apparteneva a quella categoria di persone che danno un senso a quanto di buono ci sia nella politica concepita al servizio dei cittadini. Ai suoi famigliari vanno le nostre condoglianze più sentite. Ti sia lieve la terra Martina".

"Mi unisco ai tanti messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa di Martina Tronca, tesoriera del circolo Pd di Pomezia, membro dell'assemblea provinciale e dell'assemblea regionale. Si tratta di una notizia, inutile sottolinearlo, che ci sconvolge e ci rattrista. Ci lascia una grande donna, una grande attivista, una persona per bene e pulita. Alla famiglia e a tutti gli amici le mie sentite condoglianze", dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.