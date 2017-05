Rifiuti, Montanari: "Non c'è nessuna emergenza. In pochi giorni criticità risolte"

L'assessora pentastellata in un video nega l'emergenza e spiega: "Roma non ha mai avuto un Piano per la gestione sostenibile dei materiali post-consumo"

L'assessora pentastellata in un video nega l'emergenza e spiega: "Roma non ha mai avuto un Piano per la gestione sostenibile dei materiali post-consumo. Noi in pochi mesi abbiamo approvato e stiamo attuando un Piano che prevede l'obiettivo di raggiungere il 70% di raccolta differenziata".

Quindi l'attacco al passato: "Abbiamo ereditato una situazione impiantistica assolutamente molto fragile e quindi dobbiamo, anche in termini di sistema, fare una programmazione seria. Ed è quello che stiamo facendo con il nostro Piano.Quello che suggerisce Renzi è solo uno spot elettorale. I romani non vogliono più essere presi in giro come è stato negli ultimi venti anni. Buttino giù la maschera. Renzi, il Governo e la Regione Lazio dicano dove vogliono fare la discarica e l'inceneritore, perché è questo quello che vogliono".

Nei commenti al video sul suo profilo però la stessa assessora finisce sbugiardata dai romani. Monica scrive: "Ormai l'emergenza è strutturale! Vi inventate sabotaggio e fotomontaggi quando ancora non avete aumentato di un punto la percentuale di differenziata o trovato una destinazione all'umido raccolto che non sia mandarlo a Pordenone". Giovanni aggiunge: "Basta parlare dell'eredità che vi hanno lasciato. Impegnatevi a far pulire le strade perché fanno schifo". Un altro commentatore scrive: "Non c'è emergenza ma a Torrespaccata le strade e sopratutto i marciapiedi sono lerci come sempre i secchioni stracolmi sono fonte di approvvigionamento dei nomadi accampati da anni sulla togliatti". C'è chi posta foto e chi invece evoca l'arrivo dei Pdini. C'è anche chi invita a pensare al futuro: "Vogliamo il bene della città e dei cittadini, basta parlare del passato. Pensiamo al futuro".