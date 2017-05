Monnezza gallery, protesta di Fratelli d'Italia in Campidoglio

Foto di cassonetti stracolmi, sporcizia e sacchetti in strada esposti con una finta cornice nel corso di un flash mob di Fdi e Lista Civica ‘Con Giorgia’ in piazza del Campidoglio. All’iniziativa 'Monnezza Gallery, rifiuti d'autore al tempo dei grillini', hanno preso parte, oltre alla leader di Fratelli d’Italia e consigliera comunale Giorgia Meloni, il capogruppo in Comune Fabrizio Ghera e i consiglieri capitolini Andrea De Priamo, Francesco Figliomeni, Maurizio Politi e Rachele Mussolini.

Da Ponte Milvio a Ostiense, da Prenestino a Labaro, fino a Tor Bella Monaca e al Colosseo. Una vera e propria 'mostra' con le foto dei rifiuti e dell'immondizia nella Capitale scattate negli scorsi giorni dai cittadini e raccolte dai consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia e della lista Con Giorgia, che guidati da Giorgia Meloni oggi pomeriggio hanno dato vita a un flash mob in piazza del Campidoglio proprio di fronte ai Musei capitolini. 'Da Marino a Raggi, Roma sempre più sporca #Raggirati', recita uno dei cartelli esposti.

"Abbiamo organizzato oggi il 'Monnezza Gallery' in piazza del Campidoglio per ricordare al Movimento Cinque Stelle ma anche al Pd che mentre loro giocano a questa pantomima dello scaricabarile, Roma e' coperta di rifiuti ed e' in uno stato di abbandono e degrado totale per il quale noi chiederemo, a chi ha la responsabilita' di aver governato tanti anni e a chi ha la responsabilita' di governare ora, invece di stare a fare a gara a chi è piu' scarso di provare a trovare le soluzioni per risolvere il problema dei rifiuti", ha commentato Meloni. In tutto questo, ha proseguito, "Fratelli d'Italia continua a fare proposte in Campidoglio, un'altra arriva in Aula proprio oggi, ma tutti le ignorano perche' sono impegnati a fare il loro ridicolo scaricabarile".

"Roma ha sempre esportato il bello, mentre oggi i giornali internazionali si stanno occupando della nostra città solo per l’immondizia - ha spiegato il capogruppo Fabrizio Ghera. Di qui la nostra iniziativa: nei giorni scorsi i cittadini ci hanno inviato testimonianze fotografiche di ciò che accadeva nei loro quartieri, dove a causa dell’immondizia non si poteva nemmeno passare sui marciapiedi. Così siamo qui davanti ai Musei Capitolini a dar ‘mostra’ di ciò che sta accadendo a Roma, sia in centro che in periferia. I romani non possono essere le vittime della guerra tra Pd e M5S".

Per De Priamo "non facciamo solo protesta ma anche proposte concrete, come la nostra delibera in Aula oggi sul vuoto a rendere, ma non vengono mai prese in considerazione. Finora il M5S ha detto solo no, da Rocca Cencia a Salaria ma senza dare alternative: devono individuare una volta per tutte gli impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti".