Fontana di Trevi, niente più monetine alla Caritas: gli spiccioli andranno al Comune

Dal primo aprile le monetine lanciate dai turisti nella fontana di Trevi andranno nelle casse del Comune. Scatta infatti fra tre giorni il nuovo regolamento firmato a ottobre dal vicesindaco Luca Bergamo e dall’assessora alle Politiche Sociali Laura Baldassarre.

Gli spiccioli, che da vulgata se tirati con le spalle al monumento ti assicurano il ritorno a Roma, saranno gestiti direttamente dal Campidoglio invece che andare alla Caritas. Parliamo di circa un milione e mezzo di euro, utilizzati negli anni dall'ente diocesano per fornire posti letto e accoglienza.

Ma il Comune assicura il reinvestimento dei soldi in progetti solidali, come scritto nella memoria di giunta. A quanto si apprende dal Campidoglio sembra che sia in corso di valutazione un accordo con la Caritas per ricevere una parte di fondi raccolti.